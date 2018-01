¿Venganza contra Nicole y Moyano? La morbosa campaña de Cubero y Eva Bargiela

Fabián Cubero y Nicole Neumann anunciaron su separación a principios de mayo del año pasado, en medio de una fuerte crisis de pareja y rumores de una supuesta infidelidad por parte de la modelo que no se pudo comprobar. A partir de ahí, a Poroto se lo vinculó con un gran número de mujeres, mientras que Nicole optó por una fugaz relación con Facundo Moyano.

Nicole y Cubero se separaron después de un año de crisis.

Si bien el diputado y la bella rubia se separaron a finales del año pasado, todo indicaría que la pareja estaría próxima a una reconciliación. Se dieron a conocer postales que demuestran que Nicole pasó la noche en el hotel que hospedaba al diputado en Mar del Plata y luego, él mismo la llevó hasta el Hermitage donde la blonda se alojó en la costa.

Mientras la modelo y Moyano analizan la posibilidad de volver a apostarle al amor, sus ex parejas disfrutan de la soltería, juntos y muy alegres. El futbolista de Vélez y Eva Bargiela, la ex de Facundo Moyano, se dejaron ver a puro abrazo y pícaras risas durante el backstage de la marca By Deep, la misma que el año pasado convocó a Poroto y a Barbie Vélez para dar a conocer sus jeans.

La sutil manito del futbolista sobre la modelo.

Fue el propio Cubero quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, donde se los puede ver a ambos posando entre carcajadas e incluso al futbolista sujetándola de la cintura. Pero esta no es la primera vez que Poroto se muestra al lado de la ex de Moyano.

Cubero junto a la ex de Moyano.

Luego de que el defensor se dejara llevar durante una fiesta con Eva en un reconocido boliche el año pasado, Nicole estalló y lo aniquiló en vivo. “¡No puedo hablar porque me voy a la mier…!. Es medio morbosito de parte de los dos. Además, colgarse de la situación para la foto… No me interesa darle entidad a gente que no la tiene en mi vida”, disparó sin pelos en la lengua, por aquel entonces la modelo.

La marca By Deep los volvió a reunir.

Claro está, Cubero no se quedó callado, salió con los botines de punta, explicó el contexto en el que fueron tomadas las fotos. "No es morboso eso, morboso es otra cosa. Te puedo dar un ejemplo muy claro, pero no viene al tema”, deslizó con cierta picardía “Poroto”, quien a diferencia de su ex, no está cerrado a la idea de volver a casarse.

¿Qué dirá esta vez Nicole sobre las fotos del padre de sus hijas?