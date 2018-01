Viciconte vs. Nicole: "Me bajaron de su programa por los rumores con Cubero"

El reconocimiento que obtuvo Micaela Viciconte en 2017, la llevó a formar parte de ShowMatch. Por ese motivo, estuvo de invitada en diferentes programas de televisión. Incluso, la llamaron desde "Tardes nuestras", el magazine que conduce Nicole Neumann junto a Robertito Funes.

Sin embargo, la rubia nunca apareció en el ciclo que emite el Canal Kuarzo. Ahora, admitió que el encuentro no se concretó porque la modelo la bajó del programa al enterarse de los rumores que la vinculaban con el veterano futbolista Fabián Cubero.

Mica Viciconte aseguró que Neumann la bajó de su programa.

En diálogo con "Los ángeles de la mañana", Viciconte fue consultada por su relación con el futbolista. Antes de que respondiera sobre el tema, se animó a confesar que Neumann la había invitado para que participara de su programa, pero que finalmente no había ido.

"Yo estaba invitada al programa de Nicole y me bajaron 30 minutos antes. Me dijeron que era el cumpleaños y que iban a cambiar la rutina", contó. Luego explicó que en lugar de cambiarle la cita para otro día, nunca más volvieron a llamarla.

"No pasa nada, está todo bien, pero fue media hora antes... No sabés lo que me insistieron para ir, pero después de eso que me cancelaron, nunca más me llamaron", aseguró, y agregó que, de todos modos, ya no tiene ningún interés en ir a charlar con la madre de las hijas de Cubero.

Viciconte aprovechó la ocasión para tirar un poco de leña al fuego. Cuando le preguntaron por su supuesto romance con Fabián, la deportista comentó que le parecía lindo y que, además, se llevaban muy bien.

"Me parece copado, muy bueno. No tiene mucho carácter, no sé si es débil sino que es bueno”, dijo hacia el final de la conversación para evitar así que se la vincule con él.

“No lo conozco tanto, pero a mí me cae bien me parece un buen hombre”, cerró.