Wanda habló de los audios de Maxi y confesó lo que no “tolera” de Icardi

Después de que se divulgaran los violentos audios de Maxi López, Wanda Nara regresó por trabajo a la Argentina e insistió en que no fue ella quien filtró el material. Además, reveló el problemita de convivencia que tiene con su actual marido, Mauro Icardi.

“No sentí nada (cuando se hicieron públicos), porque los audios obviamente la primera que los escuchó fui yo. Que salgan ciertas cosas de la intimidad no está bueno. El ciento por ciento de mi vida no se conoce aunque a veces parezca que sí porque la gente piensa que porque publicás en las redes sociales tenés la vida abierta hacia las personas”, advirtió en diálogo con el portal Teleshow.

Los violentos audios de Maxi López a Wanda

Wanda radicó hace dos años una denuncia por violencia de género contra su primer marido, Maxi López. Los audios fueron algunas de las pruebas que presentó contra el futbolista. “Aprovecho el momento para aclarar que yo no publiqué estos audios, a veces cuando te involucran en cosas, quizás el tema mide y empiezan a hablar todos de la situación y pierde la importancia de lo que es. Obviamente es un audio violento y no está bueno cuando alguien recibe una agresión de otra persona”.

Debuta como conductora junto a Gerardo Rozín.

“No existen audios míos, si no se escucharían. Esto evidentemente salió desde la Justicia porque están en la causa por violencia de género y justamente si los míos no fueron publicados es porque evidentemente no hay, si no la misma persona que publicó esto podría publicar los audios míos y serían mucho más relevantes para la prensa. No existen, no me manejo así, soy súper respetuosa, les enseño a mis hijos el manejarse siempre con respeto y hablando bien.

Las confesiones de Wanda

“Creo que las mujeres tienen que perder el miedo, denunciar. El maltrato no hay que escucharlo ni permitirlo porque después es una cadena que no se termina más, que es cada vez peor”.

“Soy ciento por ciento, siempre y se nota, súper feminista. Todo este avance que hay hasta tecnológico, en un montón de cosas, también hace que las mujeres se animen y hablen, que se quiten la presión o el miedo que antes tenían y al escuchar otros casos siento que muchas mujeres se están animando a hablar, está bueno que eso pase ”.

”. “Uno por cada hijo (sobre los chats con los padres del jardín y del colegio). Más los de deportes, mis hijos varones hacen fútbol y cada uno tiene el grupo de fútbol. Tengo diez grupos de chat con padres y madres que están constantemente preguntando si alguien vio la campera de su hijo, su buzo, pasándose tareas”.

“ (Me enamoro de Mauro ) Viéndolo con los nenes y con las nenas también. Me muero de amor por el amor que él tiene por Francesca que fue tan buscada y tan esperada, él siempre quiso tener su hija mujer y de ver su relación con los nenes ”.

”. “No (hay diferencia entre hijos). Al contrario, muchas veces la diferencia la hace a favor de los nenes porque al ser varón le gusta jugar y capaz agarra una pelota y se va . Cuando tiene ratos libres le gusta estar en la plaza con los nenes y con los perros. Agarra el mate, a los nenes, tenemos un parque muy cerca de mi casa y se los lleva. Esa es la vida que a él le gusta hacer”.

“Los dos somos muy celosos. No celos enfermizos pero sí celos normales de querer a alguien. Si no existieran no sé si hay tanto amor ”.

”. “ Capaz se lo veo si estoy muy aburrida y justo vi el teléfono de él al lado mío, ahí se lo agarro. Pero no, generalmente no soy de tocarle el teléfono y él tampoco a mí. Ninguno de los dos ”.

Por último, habló de la obsesión de Icardi que complica la convivencia: “Es muy obsesivo con el orden, y yo soy muy desordenada, entonces llega un punto que no soporto semejante orden. Él está todo el tiempo ordenando, cambiando los muebles de lugar, decorando la casa, cambiando pisos, muebles y yo soy mucho más relajada. Llego y capaz tiro las camperas y las mochilas de los nenes y él viene atrás y los acomoda”.