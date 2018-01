Wanda ostentó su escapadita romántica con Icardi, ¿y él la ninguneó?

Wanda Nara demostró que luego de vivir casi diez años en Italia logró convertirse en una mujer bilingüe. Ahora bien, cada vez que la rubia intenta sacarle un polvo a su inglés, sus seguidores en las redes sociales aprovechan la oportunidad para corregirla.

Eso fue lo que sucedió en las últimas horas, cuando la botinera con papeles comenzó a compartir postales de sus lujosas vacaciones junto a su marido, Mauro Icardi; las primeras en pareja después de los fuertes rumores de crisis. Primero hicieron escala en Dubai (volaron en primera clase, obvio) y luego se mostraron en una paradisíaca playa.

My husband ❤️ @mauroicardi Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el Ene 7, 2018 at 11:24 PST

Pero, ¿cuál fue el problema? Tal como le sucedió en su momento a Carlos Tevez, cuando reconoció que el inglés le resultaba “very difficult”, Wanda intentó relatar lo que hacía y, una vez más, demostró que el idioma anglosajón no es lo suyo.

“Waiting my luch”, escribió la rubia; cuando la expresión correcta es: “Waiting for my lunch”. Cientos de sus seguidores salieron de inmediato a corregirla y reclamaron: “Clases urgente de inglés para Wanda”.

Our Next destination @mauroicardi Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el Ene 7, 2018 at 4:14 PST

Días antes, cuando se mostró durante la segunda escala, también la habían criticado por su look. Un mono de seda azul, con un cinturón de Chanel (valuado en más de mil dólares) y unas sandalias marrones.

La escapadita sin hijos tras los rumores de crisis

El 2017 fue, tal vez, uno de los más complicados para el matrimonio Icardi. Por primera vez, la pareja debió enfrentar fuertes rumores de crisis, en especial después de que el delantero del Inter manifestara su malestar en público y se negara a responder las declaraciones de amor de la madre de sus hijas en las redes sociales.

Después de pasar las fiestas en familia, Wanda y Mauro aprovecharon para dedicarse un tiempo a solas y alimentar un poco la pasión. ¿El detalle? Mientras que la rubia se la pasó declarándole su amor en las redes sociales, el futbolista se limitó a compartir una grabación dentro del avión en la que ni siquiera mencionó a su mujer.