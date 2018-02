“Pensé que iba a morir”: el relato de la argentina que sobrevivió al tiroteo de Florida

"Nos dijeron que evacuemos pero no sabíamos qué estaba pasando, creíamos que era un simulacro porque ya lo habíamos hecho otras veces pero mi hermana me dijo que no era un simulacro y empezamos a ver en Internet con nuestros teléfonos lo que estaba sucediendo", contó conmocionada Sol Duarte, una adolescente argentina de 14 años que sobrevivió a la masacre ocurrida ayer por la tarde en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

Sol Duarte vive en Estados Unidos desde hace 2 años.

Aunque Sol nació en Estados Unidos, cuando tenía tan sólo 6 meses de vida su familia decidió mudarse a Córdoba, más precisamente al barrio Nueva Italia, y allí vivió hasta hace 2 años, cuando finalmente volvió al país del Norte para estudiar y vivir junto a su padre.

Desde entonces, la joven de 14 años asiste a la secundaria de Douglas aunque hasta ayer, nunca había tenido que enfrentarse a uno de los peores momentos de su vida: ver morir a compañeros y profesores.

Los alumnos fueron evacuados por las fuerzas de seguridad.

"Escuchamos un ruido raro en la radio. Y a los dos segundos salió el director y dijo que teníamos que evacuar la escuela, porque estábamos en código rojo. Es decir, cuando entra alguien con un arma", dijo todavía asustada la joven en diálogo con TN.

"Faltaban solo 20 minutos para irnos, era nuestra última clase y el día estaba hermoso. Cuando salimos afuera, escuché tres tiros. Todos quedamos shockeados, no sabíamos qué hacer. Empezamos a correr para nuestras aulas", agregó la sobreviviente y, sobre el hecho, sostuvo que donde más muertes hubo fue en el tercer piso del edificio.

17 personas perdieron la vida en el tiroteo.

En relación a esto, añadió que sus amigos presenciaron como el atacante, Nikolas Cruz, asesinaba a un profesor. "Mis amigos tuvieron que pasar por encima de las víctimas para poder salir", contó Sol.

Luego de la muerte de 17 personas, el joven de 19 años fue detenido por la policía y de este modo, lograron determinar que se trataba de un ex alumno de la escuela que había ingresado a la institución con un fusil automático.

Nikolas Cruz es ex alumno de la escuela.

"Pensé que iba a morir", dijo Duarte aún sin asimilar las cosas y, ante la cantidad de muertos, dijo que muchos de los docentes "dieron su vida" para salvar a sus alumnos.

"Están todos destruidos. Muchos están traumados porque vieron cómo han matado a sus amigos en su cara", dijo por último sobre el resto de sus compañeros.