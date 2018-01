Cayó "la loca del aeropuerto": se colaba en los vuelos sin ticket, ni pasaporte

Marilyn Jean Hartman tiene 66 años y en las últimas horas logró su objetivo: se convirtió en una de las historias más leídas del mundo. ¿Qué es lo que hizo? Logró viajar desde Chicago a Londres en un vuelo de British Airways sin pasaje, ni pasaporte.

La mujer tiene 66 años y ahora está en libertad condicional.

Según consignó The New York Times, la mujer se escondió en la fila, ocultó su cara con el pelo y logró colarse en el avión al ingresar a la manga en medio de un contingente que, claro está, no la conocía.

La mujer no sólo logró su objetivo, sino que además dejó en evidencia el bajo nivel de seguridad del aeropuerto O’Hare, uno de los más grandes del país del norte. Y, como si fuera poco, esta no es la primera vez que lo logra: lo hizo 18 veces ya.

La primera vez que la detuvieron fue en 2014 cuando se coló en un vuelo de Southwest Airlines de San José a California. El año siguiente, sucedió lo mismo: logró viajar de Florida a Minnesota. En 2016 su plan falló: quedó detenida, pese a que ya tenía una pulsera electrónica que controlaba sus movimientos, luego de evadir controles de seguridad en Chicago.

Ese mismo año, un juez de Illinois dispuso su internación en un neuropsiquiátrico; pero logró escapar y regresar a sus andanzas. Ahora, luego de que las autoridades británicas le negaran el ingreso y la deportaran a Estados Unidos, un juez le dictó libertad provisional a cambio de que se someta a un tratamiento psiquiátrico.