Condenan al médico del equipo olímpico de gimnasia de EE.UU. por abusar de 150 mujeres

Como corolario de una explosiva trama de abuso sexual, el ex médico del equipo olímpico de gimnasia artística estadounidense, Larry Nassar, fue condenado hoy a entre 40 y 175 años de cárcel, que se suman a una condena previa de 60 años por posesión de pornografía infantil.

Nassar tiene alrededor de 150 testimonios en su contra.

La sentencia llegó luego de una semana de juicio en la 150 víctimas ofrecieron sus testimonios. "Usted no tiene el derecho de volver a caminar fuera de una prisión", le señaló la jueza Rosemarie Aquilina al acusado.

"Usted aún no entiende que es un peligro", agregó la magistrada en su resolución señalando que, si bien cree en la rehabilitación de los reos, no veía "que eso sea posible" con Nassar, quien deberá registrarse como agresor sexual si en algún momento recupera la libertad.

Durante sus 20 años de trabajo con el equipo de la Federación Estadounidense de Gimnasia, Nassar atendió a varias campeonas mundiales y medallistas olímpicas como Simone Biles, Aly Raisman, Alexis Moore, McKayla Maroney y Gaby Douglas. Varias de ellas admitieron también haber sido víctimas de sus abusos.

¿Encubrimiento?

Sus relatos coincidían al momento de describir el aberrante modus operandi del médico: luego de recostar a las menores en la camilla de examen, las penetraba manualmente.

La medallista olímpica Aly Raisman fue una de las víctimas y testificó en el juicio.

"Me dijo que me tumbara boca abajo en la camilla y abriera ligeramente las piernas. Me introdujo sus dedos sin guantes en mis genitales. Luego me preguntó cómo me sentía y si ese 'tratamiento especial' estaba haciéndome sentir mejor sobre mi lesión", relató una de las víctimas, Kaylee Lorincz, quien fue abusada cuando tenía 12 años.

Las jóvenes abusadas también culparon a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y a la Universidad de Michigan (donde también trabajó el acusado) por encubrir a Nassar ignorando las denuncias, ya que desde los años '90 existían quejas sobre su accionar.

Además, el Comité Olímpico norteameriano fue culpado por no proteger y asistir a las atletas, antes y después de que salieran a la luz los abusos.