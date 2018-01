La "Triaca brasilera": no pudo asumir como ministra por tener empleados en negro

El Tribunal Superior de Brasil suspendió la jura de la ministra de Trabajo, Cristiane Brasil Francisco, luego de que un juez de primera instancia considerara que no está habilitada para ejercer el cargo, ya que tenía dos empleados no registrados, en un caso similar a lo que sucedió en la Argentina la semana pasada, cuando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue denunciado por una ex empleada que tuvo en negro tres años.

En el país vecino el escándalo llegó rápidamente a la Justicia, que consideró que la actual diputada no podría asumir como ministra debido a las denuncias en su contra por dos conductores que trabajaban para ella a los que jamás formalizó. El caso escaló y primero un juez de primera instancia impidió su asunción por considerar que estaba inhabilitada para el cargo. Luego, fue el Tribunal Superior de Justicia el que suspendió la jura prevista para ayer.

Cristiane Brasil Francisco tenía dos empleados en negro.

De hecho, Cristiane Brasil Francisco tiene una condena en la Justicia laboral de su país por haber tenido a dos empleados contratados sin formalizar. Lo más llamativo es que uno de ellos era un conductor que, según se supo, trabajaba 15 horas por día para la diputada y su familia.

La jura en el cargo estaba prevista para el 8 de enero, aunque un juez federal de Río de Janeiro suspendió el acto. Por eso, el presidente Michel Temer la pospuso para ayer. Sin embargo, la Justicia volvió a suspender la asunción de la mujer elegida como ministra de Trabajo por el mandatario del país vecino.

Se trata de un llamativo caso que retrotrae al escándalo en el que quedó envuelto el ministro de Trabajo argentino la semana pasada, luego de que salieran a la luz una serie de denuncias presentadas por una ex empleada doméstica recientemente despedida de su quinta, Sandra Heredia, a quien tuvo en negro por un período de tres años y a quien “ubicó” como delegada en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), junto a otros familiares y conocidos.

Sandra Heredia junto al ministro de Trabajo argentino, Jorge Triaca.

El ministro argentino fue denunciado por su ex empleada y le reclama el pago de una indemnización acorde a los servicios prestados. Además, la semana pasada reveló un audio de WhatsApp enviado por el ministro semanas atrás, en el que el funcionario le aseguraba: “Sandra, no vengas, eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”.