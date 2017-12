Murió Griesa, el juez que condenó a la Argentina a pagarle a los fondos buitres

El juez federal de Nueva York, Thomas Poole Griesa, falleció en la noche del domingo a sus 87 años de edad. Griesa, quien llevó adelante la mayoría de las causas por la deuda en default, se había jubilado por sus problemas de salud – producto de su avanzada edad- y había delegado todas las causas referidas a la Argentina en la jueza Loretta Preska, del mismo distrito.

Griesa falleció a los 87 años.

El juez había nacido en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, en 1930 y con el tiempo se convirtió en el juez federal por el distrito sur de Nueva York. Se graduó en Harvard en 1952 y en la escuela de Leyes de Stanford en 1958.

Griesa fue nominado como juez por el ex presidente Richard Nixon el 15 de junio de 1972 y confirmado por el senado norteamericano 13 días más tarde. En el año 2000 asumió a su cargo como juez federal, el cual dejó en manos de Preska por su delicado estado de salud.

Cristina se rehúsó a pagarle a los fondos de inversión y los llamó "caranchos".

Su joroba y su bastón, en el que se sostenía para moverse a sus 87 años, podrían haber inspirado compasión o ternura en algunos, pero otros medios internacionales lo consideraron como "la tortura" o "el talón de Aquiles de los Kirchner", debido a que en varias oportunidades dio lugar a varias demandas de representantes de los fondos buitre.

Cabe recordar que Griesa fue el responsable de más de ocho largos años de resoluciones contrarias al país y fue tildado desde “juez municipal” hasta “embargador serial”, como lo llamó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como sea, el magistrado llevó durante gran parte de los últimos años adelante el reclamo de los fondos buitre contra la Argentina.

El juez “del siglo”, Thomas Griesa, deseaba que la Argentina y los fondos buitre acuerden para poder jubilarse.

Fue en2011 cuando Griesa decidió rever la sentencia del "pari passu", la cual determinó que la Argentina debía pagar a todos los bonistas con deuda en default con legislación de Nueva York. Dicho fallo quedó firme tres años después, en 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no lo trató y la Argentina entró en un nuevo default.

El juez Federal de Nueva York, ante este panorama y teniendo en cuenta su avanzada edad, había afirmado que se jubilaría cuando ponga su firma para darle fin al “juicio del siglo”. Esto ocurrió en 2016, cuando el Senado aprobó por 54 votos a favor y 16 en contra la derogación de la Ley Cerrojo y la del Pago Soberano que permitía pagarle a los fondos buitres.

Estuvo más de 40 años en los tribunales de Nueva York.

Esta última, a su vez, le permitía pagar a todos aquellos que quedaron fuera del arreglo y que le provocaba que la Argentina saliera del default. El dictamen fue favorable gracias a varios votos de legisladores pertenecientes a la bancada del Frente para la Victoria.

Fue el presidente de la Nación Mauricio Macri, quien días más tarde utilizó las redes sociales para celebrar el fin del default más extenso de la historia del país tras el comienzo del pago de US$ 9.300 millones a los holdouts: “Empieza una nueva etapa de empleo y crecimiento”, dijo.

El pago a los Buitres se dividió en dos partes: US$ 6200 millones se pagarían en forma directa por una transferencia bancaria a quienes firmaron el acuerdo con el Gobierno antes del 29 de febrero, mientas que el monto restante -US$ 3100 millones- se entregarían a un fideicomiso en el Bank of New York, para aquellos que acordaron después de esa fecha.