Sean eternxs lxs laurelxs: Canadá reescribe su himno para hacerlo inclusivo

La cuestión de género gana terreno y en algunas sociedades como la canadiense toma tal importancia que el Gobierno decidió reescribir su himno nacional para evitar cualquier tipo de distinción de género.

Tras una batalla de varios años y con la aprobación del Senado, se modificaran algunas palabras del famoso "O Canadá", en los versos que sólo hacían alusión a un sujeto masculino.

La aprobación del texto representó una victoria para algunos sectores que, tras 12 intentos fallidos de transformarlo, a partir de ahora tendrán un himno plural n el que todos los géneros están representados.

El primer verso es el que se modificará en el himno.

El himno tiene un texto oficial inglés basado en un poema que Robert Stanley Weir escribió en 1908 y que fue adoptado como canción patria en 1980, en lugar de "God Save the Queen", sostenido como miembro de la Comunidad Británica de Naciones, que hoy sigue siendo el himno real del país.

La modificación se efectuará en el verso "In all thy sons command", que en español significa "Al mando de todos tus hijos". Éste será reemplazado por "In all of us command", sustituyéndose la palabra hijos por el pronombre, que en español significa nosotros o nosotras.

Una vez que el gobernador general otorgue la aprobación real a la legislación, la modificación se convertirá en ley.

El proyecto fue impulsado por el diputado liberal Mauril Belanger, quien murió poco después de que se rechazara la aprobación en 2016. En el funeral de Belanger fue entonado el himno en la versión neutra.

"Estoy muy feliz. Son treinta años que buscamos volver el himno, algo importante para el país, inclusivo de todos nosotros. Puede parecer poca cosa dos palabras, pero en realidad es algo grande. Ahora podemos cantar con orgullo al saber que la ley nos respalda", celebró la senadora Frances Lankin.

La poetisa, crítica literaria y activista política canadiense Margaret Atwood también manifestó su alegría a través de las redes sociales y agradeció al Senado por aprobar una ley con "género neutral".

Atwood, quien aboga por los derechos humanos y civiles de las mujeres, fue una de las impulsoras de la idea de cambiar el himno, la cual empezó a tomar fuerza en 2013. En ese momento, junto a la ex primera ministra Kim Campbell, defendieron su postura al argumentar que el himno inicialmente fue neutral en cuanto al género, con la frase "tú nos ordenas", pero fue modificado para incluir la palabra "hijos" en 1913.

Mauril’s bill to make O Canada gender neutral passed third reading in the Senate tonight - another positive step towards gender equality. #inallofuscommand — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 1 de febrero de 2018

No obstante, los conservadores consideraron que una decisión de este tipo debería tomarse tras una consulta popular. "Me opongo porque creo que los canadienses quieren hablar por ellos mismos al tratarse de nuestro himno nacional. Se trata de una cuestión que le corresponde decidir al pueblo, no solo a un par de senadores", señaló el senador Don Plett.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, calificó la revisión de la letras como un "paso positivo hacia la igualdad de género".