Un fanático de las armas con antecedentes violentos, protagonizó la masacre en Florida

Nicolás de Jesús Cruz de 19 años decidió en la tarde del miércoles 14 tomar por asalto con un rifle a los estudiantes de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School Parkland, de Florida, Estados Unidos.

Esa misma a la que había concurrido hacía aun año atrás. Según la policía, mató a 17 jóvenes y provocó heridas a otros 20, en una de las mayores tragedias de los últimos años.

Nicolás de Jesús Cruz era ex estudiante de la escuela de Florida.

Según trascendió en los medios locales, Cruz es ex miembro del Cuerpo de Entrenamiento Juvenil para Oficiales de Reserva (JROTC ), un programa federal patrocinado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en las escuelas secundarias, aunque su aficción a las armas data de mucho tiempo atrás.

De hecho en sus redes sociales, el joven alardeaba del gran arsenal con el que contaba en su hogar, así como cualquier nueva arma que llegaba a sus manos.

Cruz mostraba en las redes sociales su arsenal de armas.

Muchos de los estudiantes que lo conocían rápidamente dieron a conocer imágenes que revelaban este particular estilo de vida de Cruz, quien vivía rodeado de armas.

Las redes sociales de Cruz.

"Le dijeron que no se le permitía ingresar al campus con una mochila", contó el profesor de matemáticas Jim Gard, al Miami Herald y recordó que el estudiante había estado en su clase el año pasado y reconoció que amenazaba a los estudiantes.

El Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Broward, por su parte dijo no saber de ninguna advertencia o preocupación acerca del ex estudiante. "No recibimos advertencias", dijo Robert Runcie "Potencialmente podría haber signos, pero no tuvimos ninguna advertencia o llamadas telefónicas o amenazas. "

Decenas de víctimas fatales en la escuela secundaria de Florida.

Gard, indicó que la administración de la escuela envió un correo electrónico advirtiendo a los maestros que el estudiante había amenazado a otros y que no debería permitírsele entrar en el campus.

“Hay varias muertes confirmadas. Es un día terrible para nosotros. No recibimos ninguna advertencia ni amenaza”, dijo Robert W. Runcie, superintendente del distrito escolar de Broward, tras el violento tiroteo.

Por su parte, Scott Israel, jefe de la Policía de Broward, relató que Cruz estuvo tanto dentro como fuera de las instalaciones de la escuela y no hubo ningún tipo de confrontación antes del tiroteo.

Tiroteo en escuela de Florida deja varios muertos: Estudiantes huyen del lugar https://t.co/GJjRz6kMtb pic.twitter.com/lh30m3TGAH — RT en Español (@ActualidadRT) 14 de febrero de 2018