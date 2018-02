Wynn, el magnate de Las Vegas y amigo de Trump que cayó por 12 denuncias de abuso

El magnate estadounidense Steve Wynn se vio envuelto en un escándalo por denuncias de abuso sexual por parte de un grupo de empleadas que trabajaron a su lado durante varios años. Se trata de uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos: dueño de una de las empresas más importantes de Las Vegas e íntimo amigo de Donald Trump, días atrás renunció al cargo como presidente del comité recaudador del Partido Republicano, en medio de las denuncias.

Wynn es uno de los principales operadores de casinos de Las Vegas y Macao, en China, la ciudad conocida como la “Las Vegas” de China, ya que es la única ciudad del país asiático en la que están legalizados los juegos de azar. El escándalo empapó al empresario de 76 años, a partir de una docena de testimonios de empleadas. El caso no tardó en repercutir en la bolsa de Wall Street, donde las acciones se desplomaron estrepitosamente un 10 por ciento.

Steve Wynn, el magnate acusado por abuso sexual.

Las denuncias fueron reveladas por The Wall Street Journal. Allí, una docena de ex empleados de Wynn relatan que el magnate presionaba a masajistas, manicuras y maquilladoras para tener relaciones sexuales a cambio de propinas generosas. La información fue confirmada luego la propia ex esposa de Wynn, quien mantiene un litigio con el objetivo de recuperar su participación en las empresas.

El caso no salió a la luz tiempo atrás debido al temor de las trabajadoras por no poder conseguir empleo en ningún otro hotel de Las Vegas, debido a la posición de poder de Wynn, quien además de ser un megaempresario, tiene un estrecho vínculo con la Casa Blanca, debido a su relación de amistad personal con el presidente Trump, quien lo llegó a considerar un “gran amigo” en 2016.

De hecho, el fundador de Wynn Resorts fue uno de los aportantes durante la campaña presidencial en los Estados Unidos. Además de ser el presidente del comité recaudador del Partido Republicano, cargo al que renunció este sábado, luego de que la denuncia por abusos sexuales saliera a la luz.

El presidente de los Estados Unidos lo consideró un "gran amigo".

La fortuna de Wynn está valuada en el orden de los 3.700 millones de dólares. Días atrás, el magnate aseguró: “Vivimos en un mundo en el que la gente puede hacer acusaciones sin que sean reales”. Mientras tanto, el consejo de administración del gestor de casinos anunció que se creará un comité independiente para investigar las denuncias periodísticas, con el objetivo de asegurar “la seguridad y el bienestar de todos los empleados de la compañía y en operar bajo los estándares éticos más altos”.