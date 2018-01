Amenazas y perversión: los oscuros antecedentes del asesino de Abril Sosa

"Soy Daniel, tengo ganas de conocer a una mujer que sea buena para ser amiga y compartir cosas lindas con respeto y cariño. Soy un hombre muy caballero y atento. Me interesa conocer mujeres con mucha seriedad y respeto".

Ludueña tendría varios antecedentes judiciales.

Esas palabras, leídas en el Facebook de Daniel Ludueña, suenan escalofriantes a la luz del crimen del que se lo acusa: el abuso y asesinato de la pequeña Abril Sosa, de cuatro años, en Córdoba.

En la red social, el acusado -quien confesó el femicidio- tiene en su lista de amigos a varias jóvenes que parecen a primera vista ser menores de edad.

Antecedentes

Separado, padre de un hijo y una hija, Ludueña tendría denuncias previas por amenazas a su ex mujer y detenciones por robo y drogas. Además, habría enviado fotos obscenas a mujeres a las que pretendía seducir a través de las redes sociales.

"No es un asesino", aseguró la madre de Ludueña.

Y aunque los padres de Abril aseguraron que Sosa había matado a un sobrino, la madre del acusado negó el hecho. "No es un asesino. Tiene problemas psiquiátricos, no lo voy a negar. Pero no mató a nadie", señaló en declaraciones a Canal Doce de Córdoba.

La mujer, además, defendió la inocencia de su hijo, al asegurar que su confesión fue obtenida luego de coacciones y torturas. "Le pegaron. Anteriormente, el domingo a la noche, lo agarró un auto y lo amenazaron de muerte, le quisieron cortar los genitales", relató.

"Te voy a reventar la cabeza"

Mayra Sidra, madre de Abril, reveló haber tenido un incidente previo con Ludueña, quien vivía muy cerca de la casa de su familia. El acusado, al parecer, había querido propasarse con otra de sus hijas, una adolescente de 16 años.

Caso Abril: Mayra Sidra, la mamá de la víctima habló sobre el asesino de hija y dijo "Le abrí las puertas de mi casa sin saber que tenía antecedentes". VIDEO pic.twitter.com/TL89CJXuri — Teleocho Noticias (@tele8noticias) 16 de enero de 2018

"Se quiso hacer el vivo", expresó Sidra en diálogo con Canal Doce, admitiendo que cuando se enteró decidió publicar un mensaje agresivo en el Facebook del acusado.

"Che p... c....., ¿que te pasa con la Luna? Te voy a reventar la cabeza, gil", escribió la mujer debajo de una las fotografías de perfil de Ludueña en la red social.

"Yo decía que tenia que ser alguien que ella conociera, que le tuviera confianza como para irse con él", expresó la mujer en declaraciones a la prensa local.

Para Sidra, Ludueña cometió el crimen de su hija con otra persona porque en su opinión "no lo podría haber hecho solo".

En declaraciones al canal TN, la mujer recordó que cuando comenzó la búsqueda de su hija, Ludueña "tenía custodia policial" porque había testificado en contra de ella y de su marido y eso hizo que los investigadores estuvieran "encima" de ellos.

"Mientras él asesinó a mi hija y no le tuvo compasión en nada, nos investigaban a nosotros. Quiero Justicia para Abril, no me importa lo que hablen de mi, necesito Justicia por Abril", dijo entre lágrimas.