Caso Fernando: la pericia que ahora pone bajo la lupa a los padres de Nahir

Nahir Galarza permanece detenida desde el 29 de diciembre, día en el que confesó haber asesinado esa madrugada a Fernando Pastorizzo de dos disparos con el arma reglamentaria de su papá, Marcelo. En su segunda declaración, la joven de 19 años brindó más detalles de lo que sucedió la noche del crimen y ahora la Justicia estudia qué rol tuvieron sus padres.

Yamina y Marcelo, los padres de Nahir.

Según la declaración indagatoria de la asesina, la pareja mantuvo una acalorada discusión las horas previas al homicidio en la casa de los Galarza, después de ella fuera a la de Fernando para recuperar su cargador, dado que el joven le había comunicado que no quería seguir teniendo ningún tipo de contacto con ella.

La joven tras la segunda declaración en la que complicó a sus padres.

“Me quedé en la vereda por miedo a que me forzara a entrar. Después obligándome me dijo que me iba a llevar a mi casa. Cuando llegamos ya estaba tranquilo y me pidió si podía entrar. Pasamos por la cocina y agarró el arma de mi papá. Ahí me dijo 'Mirá que fierro el de tu viejo'", relató Nahir.

Fernando había decidido terminar la relación. Nahir lo mató de dos balazos.

Después de un encuentro sexual consensuado, Galarza asegura que Fernando tuvo un fuerte ataque de celos. Eran más de las dos de la mañana y sus padres, según Nahir, dormían. “Para que me deje tranquila, le dije que no pensaba dejar de verme con nadie por él y le conté que en ese momento al único que quería era a Rafael. Ahí se enojó del todo, me agarró del pelo y me sacó de la habitación. Cuando pasamos por la cocina, agarró el arma y me apuntó en la panza para que me fuera con él”, sumó.

Este es el lugar en el que Nahir asesinó a Fernando

Lo que ahora la Justicia se pregunta es: si existió la brutal pelea, ¿cómo puede ser que ninguno de los padres se despertara si estaban a pocos metros? ¿Fue de tal agresividad o nunca existió?

Los amigos de Fernando describen a Nahir como una chica violenta y posesiva.

Para sacarse la duda, según consigna el diario El Día, la fiscal ordenó un estudio de planimetría, que permitirá establecer científicamente si los padres pudieron oír algo. El peritaje consiste en representar sobre un papel las características de una superficie. Se ubican los objetos naturales y artificiales y se describe el espacio con sus métricas.

Así se iba Nahir de la escena del crimen

Tras el primer presunto ataque de bronca de Fernando, Nahir aseguró. “Me tiró por la escalera de los pelos y cuando llegamos al patio me abrazó como si nada y me dijo que si yo quería que él se calmara que hiciera lo que pedía. Se guardó el arma en el pantalón y me hizo esperar adentro de mi casa hasta que sacó la moto”.

La casa de los Galarza fue allanada.

Ese es el otro interrogante que dejó la indagatoria. Los Galarza tienen un kiosco al lado de su casa, propiedad de la abuela de Nahuir. Fue ese lugar en el que Fernando dejó su moto. El local tiene conexión directa con la casa, lugar en el que, según la joven, esperó mientras su ahora ex novio sacaba la moto para “llevarse a la fuerza”.

Los mensajes de Fernando a sus amigos relatando la violencia de Nahir

Si eso sucedió, ¿por qué no aprovechó la oportunidad para pedirle ayuda a sus padres? ¿Por qué no le advirtió a su padre, efectivo de la Policía de Entre Ríos, que Fernando le había robado el arma reglamentaria? Podría haber cerrado la puerta y no permitirle el ingreso. Pero nada de eso sucedió y ella reconoció que se subió a la moto porque la iba a llevar a lo de su abuela.

Los Galarza en la cocina en la que, según Nahir, Fernando le apuntó con el arma.

“Sacó la moto, yo estaba adentro de la casa y desde afuera me empezó a gritar y a decir que yo me iba con él. (Cuando íbamos) por Costanera me empezó a hacer preguntas agresivamente, a decir que era una zorra, que seguro lo había visto (a Rafael, un chico con el que salía Nahir) antes de verme con él, que era mentira lo que decía de Rafael. Después agarra por Bolívar y en un momento yo me quiero tirar de la moto y él acelera con todo. Le quise sacar el arma, pero él la tenía sostenida con una mano", insistió la imputada.

Fría e indiferente: Nahir durante la primera audiencia

Fue durante ese agitado viaje que se produjo el primer impacto. "Cuando llegamos a la calle de la casa de mi abuela iba tan rápido que cuando dobló perdió el control de la moto y en ese momento me agarro de él, él agarra la moto con las dos manos, casi nos caímos, y cuando me agarro de él le saqué la pistola. Ni siquiera miré cómo la agarré. En ese momento frena de golpe y yo sentí la primera explosión, y ahí nos caímos los dos de costado”.

El viaje familiar a Brasil que confirmó la relación. Estuvieron cinco años juntos. Ella lo negó al principio.

Las pericias no respaldan su versión. La moto se encontraba casi frenada al momento del primer disparo que impactó en la espalda del joven. El cuerpo de Fernando cayó de la moto boca arriba. El segundo disparo fue en el centro de su frente.

La madre de Nahir le lleva todos los días la comida a la Comisaría en la que permanece detenida.

“Me alcanzo a parar y como no entendía nada, empecé a temblar; me quedé como sorda, quedé como boba y fue todo rápido; me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió. Me quedé de nuevo sorda, y ahí reaccioné y tiré el arma al piso. No sabía qué hacer, estaba nerviosa, temblando, no sabía qué había pasado”, insistió ante el juez.

El reclamo del padre de Fernando

De confirmarse que la discusión no pudo pasar inadvertida por los padres, la situación de los Galarza se complica, al tiempo que la coartada y la versión de los hechos de Nahir se debilita minuto a minuto. Pericia a pericia.