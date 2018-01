Crimen de Gualeguaychú: un amigo de Fernando reveló detalles del vínculo con Nahir

Juan, uno de los mejores amigos de Fernando Pastorizzo, rompió el silencio a una semana del asesinato del joven de Gualeguaychú en manos de su novia, Nahir Galarza. “Tratamos de decirle que la dejara, pero no pudimos”, lamentó.

Fernando hubiera cumplido 21 años ayer.

El vínculo era tóxico. “Nosotros le decíamos que era una relación fuerte. Desde que lo conocimos que estaba con ella, pero le dijimos que tratara de dejarla. Ella le estaba haciendo mal, pero él estaba enamorado”, reconoció en diálogo con el noticiero local.

Nahir, de 19 años, permanece detenida tras confesar la autoría del crimen.

“Cuando la veía le cambiaba la cara. Estábamos en un boliche, venía ella y ya no lo veíamos más”, aportó Juan, quien reconoció que Nahir era muy posesiva y celosa; aunque negó las acusaciones de la joven de 19 años sobre presuntos golpes y maltratos por parte de Fernando.

La insistencia de sus amigos hizo que Fernando, según sus últimos posteos en Twitter, decidiera terminar con la relación antes de Navidad. “En los últimos tiempos lo veía muy contento, estaba mejor con la madre y el madre. Más unido con nosotros. Lo veíamos feliz”, destacó Juan.

Pero hubo algo que hizo que Fernando se resistiera a denunciar a su ex. “Si alguien tiene miedo de denunciar cuando sufre violencia de género, tiene que hacerlo. Sabíamos que en algún momento lo iba a hacer, pero no se decidió. Él no era violento. Tenía miedo de que ella inventara que él la golpeaba”.