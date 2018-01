Crimen y Whatsapp: los mensajes que Nahir le mandó a Fernando luego de dispararle

Tres declaraciones y tres versiones diferentes. Nahir Galarza cambió su declaración sobre los hechos ocurridos en la madrugada del 29 de diciembre con el arma reglamentaria de su padre. Pasó de ser pareja durante cuatro años a no tener relación con él. Del desconocimiento total del crimen enterándose por un llamado telefónico de la madre de Fernando, hasta la confesión de haberlo matado y la confirmación de que sabía utilizar armas. Pero sus versiones se caen al analizar dos mensajes de texto que le envió a la víctima minutos después de haberle disparado.

A 37 minutos de haber asesinado a Fernando, la joven escribió dos mensajes.

La defensa había solicitado que el manager Jorge Zonzini fuera incorporado como auxiliar técnico, pero el juez de la causa, Mario Figueroa, no lo autorizó. También habían pedido el cambio de carátula. Esperaban que el caso se investigue como un “homicidio en ocasión de violencia de género”, una figura que no existe jurídicamente. El pedido también fue desestimado porque no es la instancia procesal oportuna. Eso debe presentarse una vez que se pida la elevación a juicio.

En su última declaración Nahir dijo ser la víctima de un presunto caso de violencia de género, donde accidentalmente hubieron "explosiones" que la dejaron sorda y asustada. En la primera "explosión", el tiro impactó en la espalda de Fernando y en el segundo tiro que salió "accidentalmente"según Galarza, la bala impacta en el pecho de la víctima.

Fernando, la víctima.

Pero los mensajes encontrados en su celular ya fueron leídos. Y cada palabra registrada no tiene cambio ni modificación posible. Según reveló el diario El Día de Entre Ríos, a las 5.52 am, cuando habían pasado 37 minutos desde que Fernando yacía muerto en calle General Paz al 400, la imputada envió dos mensajes: "La podés cortar?", dice el primero. Fue enviado a las 5:52:02. Luego envía un segundo texto de WhatsApp: "Ya te dije que no me vi con nadie", a las 5:52:32 AM del 29 de diciembre de 2017.

Es aquí en donde la investigación se frena. Si Nahir hubiera sido testigo de explosiones que ocasionaron la muerte de su ex novio, siguiendo su teoría de no estar en pareja con la víctima, ¿cuál fue el motivo para que enviara esos mensajes al celular de Pastorizzo?

Nahir asegura haber ido hasta la casa de Fernando a buscar el cargador de su celular en horas de la madrugada. Si eso es cierto, ¿por qué estaba el cargador en la casa de una persona con la que había cortado todo tipo de relación desde hacía tiempo?

Esas preguntas y muchas más son las que Nahir Galarza se negó a responder en su tercera declaración. La coartada se presenta débil y llena de contradicciones.