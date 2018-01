Cualquiera: la defensa de Nahir contrató al psicólogo del programa de Andrea Politti

La defensa de Nahir Galarza, la joven de 19 años que asesinó de dos disparos a su novio Fernando Pastorizzo, sigue recurriendo a distintos y muy variados recursos –algunos hasta insólitos- para lograr limpiar su imagen en las redes sociales y medios de comunicación. ¿El último? Contrataron como perito de causa a Gabriel Cartañá, el mediático psicólogo de la televisión argentina.

Fernando fue asesinado el 29 de diciembre de 2017.

La noticia fue dada a conocer por los propios abogados de Nahir, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, a través de un polémico comunicado: "Dadas las negativas del fiscal Sergio Rondoni Caffa, no sólo de estudiar los hechos violentos padecidos por Nahir desde hace tres años (desde 2015) y que anteceden al trágico final, sino además la negativa de acercarle peritos psicológicos y psiquiátricos especialistas en Violencia de Género, tal como dictamina la Convención Internacional de Violencia de Género y Protección de la Mujer de la Organización de Estados Americanos (OEA), la defensa decidió presentar como perito de parte al psicólogo mediático Gabriel Cartañá".

Paola Kullock, Andrea Politti, Gabriel Cartaña y Lucía Brizuela.

Según el entorno de la joven de 19 años, la defensa busca instalar y dar a conocer los supuestos casos de violencia de género que sufrió Nahir en manos de Pastorizzo. Algo que, hasta el momento, el ex fiscal Sergio Rondoni Caffa (de vacaciones) y su reemplazo, la fiscal Martina Cedrés, vienen desestimando en la causa que llevan adelante en Gualeguaychú.

Fernando Pastorizzo fue asesinado por Nahir días antes de cumplir 21 años.

Pero ¿quién es Gabriel Cartañá, el nuevo perito de parte? El psicólogo es muy conocido en el ambiente. Sin ir más lejos, integra una suerte de mesa especializada en relaciones amorosas en el programa Ojos que no ven, últimamente muy criticado por sus seguidores por los numerosos casos de fraude: “Los panelistas no ´podemos´ garantizar la veracidad de los participantes”, se defendió días atrás.

Cartañá y sus llamativas postales en las redes sociales.

Oriundo de Venezuela, vive en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires, y fue parte de Bendita, el programa que conduce "Beto" Casella por canal 9. Al mismo tiempo, utiliza las redes sociales para subir distintas y llamativas producciones de fotos que lo tienen como el gran protagonista y sus libros de autoayuda estuvieron entre los cinco más vendidos en Amazon.

Los panelistas no "podemos" garantizar la veracidad de los participantes, si la veracidad del programa, que no es lo mismo. — Lic. Gabriel cartaña (@GabrielCartana) 14 de enero de 2018

BigBang se comunicó con Cartañá, quien reveló que ya tuvo su primera entrevista con Nahir en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú, lugar donde permanece detenida desde el pasado 2 de enero. “El sábado tuve mi primer contacto. No puedo decir cómo estaba ni qué me contó hasta que termine el peritaje”, explicó.

Ya esta a la venta mi libro "Por que somos así" en todas las librerías del país... espero que lo disfruten!!! pic.twitter.com/22PzqTZeHd — Lic. Gabriel cartaña (@GabrielCartana) 4 de junio de 2017

Según trascendió, la reunión con Nahir no fue como esperaba el mediático psicólogo. Cartañá se dirigió al penal junto al manager Jorge Zonzini y se presentó ante la oficial Romina Moreira, a cargo del cuidado de Nahir. Allí se dirigió a la celda de la joven de 19 años y tuvo una entrevista de aproximadamente dos horas. Transcurrido ese tiempo, una oficial lo invitó a retirarse.

Nahir Galarza lleva detenida desde el 2 de enero.

Por esta razón, y debido al poco tiempo, no se le pudieron realizar la gran mayoría de los test psicológicos de la pericia. Y de esta manera, Cartañá avisa: “Me faltan tres o cuatro reuniones con ella”. Esta medida indignó a la defensa de Nahir, quienes sostienen que esta es una más de una serie de “medidas absurdas” por parte del fiscal de turno.

Sin embargo, el psicólogo fue más cauto que la defensa y señala que todo se debió a un “error” de papeleo. “No me echaron de la celda. Hubo un error en los nombramientos. Supusieron que mi encuentro con Nahir era parte de una visita. Pero yo no soy visita, soy perito. El escrito no aclaraba eso por un error que suele ocurrir, pero que espero se solucione en estos días”, explicó.

Los padres de Nahir le llevan todos los días comida a la Comisaría.

En esa línea, el ahora perito de parte en la causa que revolucionó a Gualeguaychú le detalló a este portal cuál es su labor a partir de ahora y reconoció que fue él quien le “ofreció sus servicios” a la defensa de Galarza: “Tengo que hacer las pericias psicodiagnósticas. Es decir, tengo que ver el estado psicológico de esta chica en el proceso de su relación con Fernando”.

"No te voy a decir que me importa un huevo, pero no me importa mucho lo que digan de mí

Además, el mediático psicólogo fue claro y le respondió a los que lo critican por ser el perito de esta causa y, a su vez, ser parte de un programa muy cuestionado en las redes sociales. “Que se le va a hacer, no te voy a decir que me importa un huevo, pero no me importa mucho lo que digan de mí. Todo depende del tiempo de cómo la chica se vaya abriendo o contestando”, cerró.

Fernando Pastorizzo, víctima de la furia de su novia.

Este lunes se cumplió un mes del asesinato de Fernando Pastorizzo, el 29 de diciembre del año pasado. Hoy a las 21, sus familiares y amigos convocaron a todos los vecinos a concentrarse en 25 de Mayo y Rocamora para pedir justicia por el joven.

Desde la detención de Nahir, la defensa optó por limpiar su imagen en las rede sociales: primero publicaron fotografías personales de la entrerriana detenida con la pregunta "¿ángel o demonio?", después le abrieron un perfil de Wikipedia que rápidamente fue cerrado y compartieron un video en el que se la ve disfrutando con sus compañeros la llegada de la primavera titulado “adolescencia que adolece”.