Detuvieron al piloto del parapente fatal: la familia de Natalia reclama Justicia

Natalia Vargas, que era médica y vivía en Alemania, había viajado los últimos días de diciembre hasta Tucumán para celebrar las fiestas de fin de año junto a su familia. Sin embargo, todas las expectativas se desmoronaron cuando la joven decidió volar en parapente, y de forma repentina, cayó y perdió su vida.

Por el trágico hecho, recientemente fue detenido el instructor de la joven, Ariel Salazar, y ahora la familia de la víctima reclama que hay mucha lentitud por parte de la Justicia.

Ariel Salazar fue detenido el lunes por la noche.

La investigación por lo que ocurrió con Natalia Vargas tiene como principal hipótesis que la caída de la joven se produjo por un error del piloto, quien habría olvidado enganchar uno de los arneses que deberían haber sostenido a la chica mientra volaba.

Por este motivo, Salazar quedó imputado por el delito de "homicidio culposo", aunque el juez Francisco Pisa determinó el viernes pasado su detención, debido a que el sospechoso estaba desaparecido desde hacía varios días.

Salazar no tenía matricula de instructor.

Durante las últimas dos semanas, Salazar había dejado su vivienda, y no había establecido ninguna residencia fija. Como la Justicia no podía dar con su paradero, una policía se hizo pasar por alumna, y así, el acusado le brindó detalles de su ubicación.

De esta manera, los efectivos lograron encontrarlo cuando estaba por ingresar a la vivienda de su madre, y allí, lo detuvieron.

Lo cierto, es que él había asegurado que vivía junto a su mamá, aunque en las últimas horas, la Justicia logró determinar que pasaba sus días en el domicilio de su novia.

Natalia Vargas falleció en el acto.

La situación de Salazar es complicada. Incluso desde un primer momento sostuvo, con el objetivo de defenderse, que Natalia había sufrido un ataque de pánico, y que por ese motivo, se había desesperado y había caído.

Sin embargo, luego apareció un vídeo, grabado pocos instantes antes de que se produjera el accidente. Allí se puede observar que la joven en realidad no tenía puesto el arnés de seguridad de la manera correspondiente.

Tras la detención de Salazar, la familia de Natalia decidió salir a hablar de lo sucedido. En diálogo conTN, aseguraron que hasta el momento, la Justicia actuó de manera muy lenta, y que todavía, no han podido localizar la cámara GoPro que llevaba Salazar mientras volaba.

Natalia Vargas no llevaba atado un arnés y cayó al suelo.

"Ayer hizo un mes de la muerte de mi hija y la Justicia es lerda. Yo le llevé a la fiscal las imágenes donde se ve que hay una negligencia de parte del piloto. Ella tuvo un mes para ver todo, y hasta el día de hoy, no aparece la cámara que tenía él y que va a resolver el misterio de muchas cosas", explicó Juan José Vargas, padre de Natalia.

"El instructor no tenía la matricula para volar, no estaba autorizado, pero eso se supo después. Lo más grave es que la cámara no aparece", dijo, y por último agregó que una de las hipótesis es que el acusado se haya encargado de ocultarla.