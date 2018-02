Detuvieron en Gualeguaychú al presunto asesino del baterista de Superuva

El sospechoso de apuñalar y matar al baterista de Superuva, Juan Ledesma, a la salida de un show fue detenido en Gualeguaychú. Lo encontraron durmiendo a la vera de la ruta 14.

Se trata de Cristian Genez, de 33 años. Había sido cercado por la policia de la Provincia de Buenos Aires por ser el presunto asesino del baterista, a la salida de un show en Quilmes, en la madrugada del domingo.

La imagen de Genez detenido.

Según detallaron fuentes policiales a BigBang, Genez fue encontrado durmiendo en el suelo en la ruta 14, a la altura del kilómetro 57, por ello realizan una contravención. Al solicitarle identificación, confirmaron que era el hombre buscado.

Genez, apodado “Largo”, se había escapado hacia el norte aparentemente poco después de apuñalar y matar al músico luego de sentirse “cercado” por los efectivos policiales. Según explicó la fiscal de la UFI 4, a cargo de la investigación, Karina Gallo, debió contar con ayuda para permanecerse prófugo durante tantas horas.

“Sabemos que alternaba domicilios, realizamos un allanamiento en uno de los lugares que frecuentaba, sobre la calle Pavón, en Capital, pero no lo encontramos. Creemos que se está moviendo”, resumió en diálogo con Clarín antes de ubicar a Genez en una casilla en la ciudad entrerriana.

Ariel Genez tiene 32 años .

Genez cuenta con antecedentes por protagonizar incidentes en otros recitales. Pertenece a un grupo radicalizado que se maneja dentro de la escena punk.

Se trata de los "Obelos", un sector violento que nació en los '90. Su nombre está relacionado con que la agrupación comenzó con reuniones en el Obelisco. Este grupo ya cuenta con incidentes en su haber: uno de los más recordados es fue en 2003, cuando ingresaron a un show en Flores y provocaron una pelea que terminó en batalla campal.

Según expresó Genez en sus redes sociales tiempo atrás, no cree en las leyes y se define cómo un ser salvaje, defensor de la venganza.

"Soy punk no un ciudadano! No kreo en las leyes! No kreo en suskarceles! Por eso no exijo justicia! Y kreo en la venganza! No kreo en sus trabajos ni en su dinero! Por eso no participo de marchas sindicales ni de sus exigencias de aumentos salariales! Y kreo en la autogestion y la expropiacion! No kreo en el lukro por musika y ideas por eso boikoteo alas bandas komerciales!", dice en parte de su posteo.

Detuvieron a las mujeres que acompañaban a Genez.

Ayer por la tarde dos mujeres, de 29 y 34 años, sospechadas como partícipes necesarias del crimen del músico del grupo punk Superuva fueron detenidas tras un allanamiento realizado en un conventillo de la calle Pavón al 2300, en el barrio porteño de Constitución.

Ambas habrían colaborado en el ataque a los músicos de la banda Superuva y también habrían dado patadas al baterista cuando ya se encontraba en el piso, según el testimonio de testigos.