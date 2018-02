¿Dónde está María? Buscan al misterioso hombre que la sacó del aeropuerto de Ezeiza

Sun Zhong Qin fue vista por última vez en la madrugada del sábado 20 de enero, mientras salía de la zona de arribos internacionales del aeropuerto de Ezeiza. Desde entonces, nadie volvió a saber de ella, y ahora, 11 días después de su desaparición, su familia reclama que desde la Justicia no les brindan ninguna información ni ayuda para encontrarla.

La familia de María la busca desesperadamente.

También conocida por sus amigos argentinos como María, la señora de 60 años se comunicó por última vez con su hijo, Diego Ma, el viernes 19, cuando su avión hizo una escala en Estambul. Allí, confirmó que todo estaba en orden, y pidió que la fueran a buscar esa misma noche al arribar a la Argentina.

Su hijo se presentó en Ezeiza dos horas antes, aunque finalmente, esperó hasta las 2 de la madrugada en el lugar porque su madre no aparecía. Desde el aeropuerto le confirmaron que había pasado por migraciones, pero a pesar de eso, nadie la había visto perdida dentro de las terminales.

Al día siguiente, Diego Ma hizo la denuncia en la fiscalía N° 2 de Ezeiza, donde explicó que su madre estaba desaparecida. A raíz de su declaración, los investigadores descubrieron la existencia de una cámara que registró a Zun Zhong Qin en la madrugada del sábado 20, cuando un hombre, que aún no se sabe si es empleado no del aeropuerto, la acompañó a salir de la zona de arribos internacionales.

María fue captada por una cámara de seguridad seis horas después de su arribo.

Carlos Lin, referente de la comunidad china en Buenos Aires, explicó en diálogo con BigBang que la familia de María "está indignada" por la situación, ya que pasaron 11 días de su desaparición, y hasta el momento, la fiscalía no se hace responsable del caso.

"Entiendo que deben tener mucho trabajo, pero pasaron 11 días y no hay información. A mí nunca me atendieron, y desde el aeropuerto no se hacen cargo de la desaparición porque no tienen nada que ver y tampoco pueden intervenir en las cámaras", explicó Lin, y agregó que las valijas de la señora de 60 años fueron encontradas dentro del lugar, y entregadas a su hijo al otro día de su arribo.

"Ella tenía celular y en las valijas no está. Nadie se pudo comunicar con ella desde la escala en Estambul. Su hijo está mal y la familia también. Están indignados, pero como no entienden el idioma, no hay mucho que puedan hacer", aclaró el referente, al mismo tiempo que afirmó que "la Justicia no le da importancia" porque es una persona de otro país.

Del mismo modo, Lin explicó que hasta el momento, desde el aeropuerto nadie pudo confirmar la identidad del hombre que aparece en el vídeo y que en las imágenes acompaña a María fuera de la zona de arribos, hasta el negocio de la cadena de comidas rápidas Mc'Donalds.

"Hasta ahora no llamaron a ese hombre para que declare en la fiscalía, y ese es el reclamo que hago yo", explicó a este portal, y por sostuvo, aclaró que debido a la falta de información, la familia va a contratar un abogado para que los ayude.

Dos testigos afirman haberla vista en diferentes colectivos.

Testigos

Debido a la falta de información, en los últimos 11 días ningún testigo declaró ante los investigadores para aportar información en la causa. Sin embargo, Carlos Lin explicó que dos personas creen haber visto a la señora, pero que no están seguros de que sea.

Uno de los testigos, dijo haber visto ayer a una persona muy parecida a María, cerca del mediodía, en el colectivo número 1, rumbo a provincia, y otro, dijo que le pareció verla en el colectivo número 15, aunque ninguno está de seguro de que pueda haber sido ella.