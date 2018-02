El Instituto Nacional de la Mujer denuncia graves mentiras de la defensa de Nahir

Mientras la Fiscalía de Gualeguaychú intenta seguir con la investigación y dar con los motivos por los que Nahir Galarza asesinó a su novio, Fernando Pastorizzo, de dos disparos el 29 de diciembre del año pasado, la defensa de la joven de 19 años sigue intentando "embarrar la cancha" y ahora aseguran que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) intervendrá en el caso.

La joven lleva detenida desde el 2 de enero.

Según reveló Jorge Zonzini, el vocero oficial de Nahir, en diálogo con BigBang, el ente habría decidido el martes intervenir en el caso por no respetar la integridad física, psíquica y moral de Nahir. Además, aseguran que el Instituto Nacional de las Mujeres sostiene que tampoco se respetó la dignidad tanto de la única procesada en el caso, como la de su familia.

De esta manera, se estaría incumpliendo la Convención Internacional de Violencia de Género y Protección de la Mujer de la OEA. Pese a esto, en dialogo con este portal desde el INAM desmintieron esta información y señalaron que esto forma parte de “la mala estrategia” del entorno de Nahir Galarza.

Los documentos presentados por la defensa de Nahir en el INAM.

“Esto fue muy mala estrategia de parte de esta persona. Lo único que hizo fue dejar material que tiene que ver con la foto de las desgrabaciones de los WhatsApp. Nosotros como organismo, cualquier cosa que se presenta la recibimos pero de ninguna manera vamos a intervenir en esta causa sin haber tenido acceso al expediente”, explicó Fabiana Tuñez, Directora del INAM.

Parte de la documentación presentada en el INAM.

En su descargo, la creadora de la ONG “La Casa del Encuentro” señaló estar “consternada” por esta falsa información y agregó: “Esto forma parte de una estrategia que definió este señor que ni siquiera es abogado. Como institución nos manejamos con los abogados, independientemente de que podemos recibir a los familiares para contenerlos en esta situación”.

Fabiana Tuñez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres.

Según Tuñez, desde el INAM se sienten “vulneradas” gracias al accionar de Zonzini. “Este señor solo fue entregarnos esta información, a lo cual se le contestó que para que se pueda intervenir necesitamos acceso a la causa y hablar con los abogados. Él no es abogado ni la familia de la chica. Nos parece una mala estrategia”, le remarcó a este portal la directora del organismo.

Y continuó: “El sabrá por qué lo hace. La institución de ninguna manera se compromete en intervenir en la causa si no se tiene el expediente. Nosotros nos tomamos un tiempo para analizar y recién ahí decidimos si intervenimos o no. Me quedé helada cuando vi esto en las redes. No vamos a intervenir en una causa de la cual no tenemos conocimiento”.

Aseguran que Zonzini busca "embarrar" la investigación.

Al mismo tiempo, Tuñez nos envió un comunicado oficial del Instituto Nacional de las Mujeres en donde aclaran que “Dicha recepción de documentación no implica en modo alguno un posicionamiento del INAM frente a la causa, ni debe inferirse de la misma una decisión de intervención activa por parte de este organismo”.

Comunicado oficial del INAM.

En virtud de esta información, el entorno de Galarza redobló la apuesta y aseguró que a la directora ejecutiva del INAM se le hizo llegar una carta escrita a mano por la propia Nahir en la que se le agradece la intervención del organismo en la causa e invita a Tuñez a llevar a cabo una entrevista cara a cara con la joven de 19 años en su celda.

La carta que Nahir supuestamente le envió a la directora del lNAM.

“Me dirijo a usted a fines de darle mi agradecimiento eterno por su intervención en el caso. Al mismo tiempo le transmito que me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda”, reza parte del escrito que supuestamente escribió Nahir y que firmó con su nombre y un corazón a su lado.