El chico asesinado le tenía miedo a Nahir: el audio y el chat que la complican más aún

"Me empezó a dar la cabeza contra la pared", escribió Fernando Pastorizzo a un amigo cuando le detallaba cómo había sido golpeado por Nahir Galarza. Luego envió un audio en el que se lo escucha llorar mientras relata lo que sufrió. La charla es reveladora para la Justicia y comprueba el ataque que sufrió en un boliche por parte de su ex novia junto a una amiga horas antes de Año Nuevo.

Fernando le contó llorando a un amigo.

Los mensajes pertenecen a una conversación que mantuvo vía WhatsApp con Agustín Ladner, uno de los amigos que conocía el vínculo tormentoso que mantenía Fernando con Nahir.

Ladner contó al fiscal Sergio Rondoni Caffa que al despertarse el lunes 25 por la mañana tenía un mensaje de Fernando en el grupo de chats que mantenían entre varios amigos. Según su declaración, escuchó que el joven contaba que lo habían golpeado, que lo habían metido en una casa y que le habían pegado".

Ese audio fue aportado a la causa y en el mismo se lo puede escuchar a Fernando llorando y señalando a Nahir como responsable de la agresión. A su vez, antes de terminar, revela que lo habían amenazado para que no dijera nada porque si no iban a decir que él le pegaba a ella".

Los chats revelan el miedo del joven.

La investigación sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú avanza a ritmo acelerado y se conocen más detalles del vínculo tormentoso que mantenían.

El celular de Fernando estaba encriptado por su sistema de seguridad pero finalmente los expertos informáticos lograron acceder al sistema. En cada frase se denota el temor del joven. Incluso el temor que sentí por el padre de quien había sido su novia durante años.

"Fue la hija de mil p.... de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos", le contó Fernando a su amigo y luego reveló que fue obligado a borrar el video.

"Me llamó para hablar", explicó Fernando sobre la excusa de Nahir antes de atacarlo.

“Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a habar. Le juré que no”.

En otra parte de la conversación, Fernando menciona al padre de Nahir, al decir que es “gorra”, por su trabajo como policía y pide, casi como una súplica, que lo deje “tranquilo”.

"No me dejaba ir por el video", dice la víctima.

“Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años”, agrega, antes de decir que por suerte “lo bloqueó” del teléfono. Además de esta conversación, la Justicia comprobó que hay más de mil mensajes entre los jóvenes.

Los mensajes de Fernando con un amigo

A.- ¿En serio pajero? ¿Y no te acordás quiénes eran?

F.- Casi me desmayé. Filmé un video y me torturaron hasta que lo borré. Pareció película.

A.- ¿Cómo que filmaste un video?

F.- Fue la hija de mil p… de Nahir y otra más por no querer estar con ella. Filmé que me estaban cagando a palos.

A.- ¿Te pegaron mujeres?

F.- Sí, y yo no podía hacer nada.

A.- Mandala a cagar a palo, ahre. Qué hija de re mil p…

F.- Y me decían que si hablaba me iban a salir a decir que yo les pegué.

A.- Le hubieses metido una piña por sorete.

F.- Porque está lastimada hace banda en la pierna, que se cayó no sé dónde. Iba a decir que yo fui, jaja.

A.- ¿Pero¿cómo te metieron, o fuiste vos y te metiste?

F.- Me llamó hasta la puerta para hablar y yo como un pelotudo fui. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro la vista y el pómulo semejante piña me metieron, tengo hinchado y los brazos y la panza todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor que se metieron con mi familia a decir de todo mal, cosas horribles y ahí me largué a llorar y no me dejaba ir por el video. Lo borré y tampoco me dejaba porque decía que iba a habar. Le juré que no.

"El padre es gorra", escribió Fernando.

A.- Jajaja, pajero, me estás jodiendo... No puede ser tan hija de p.... ¿Y te dijo que era porque vos no querías estar con ella?

F.- Llegué a la esquina y empecé a contarle a todos. Sí.

A.- Jajaja, una buena cagada a palos a esas minas.

F.- Decí que conozco a la tía, al primo. Le conté a ellos.

A.- Tienen caca en la cabeza, denunciala.

F.- Y yo no podía hacer nada.

A.- Pero pajero, está enferma esa mina.

F.- El padre es gorra, ya le dije a la tía y eso. Y ya saben que no puede salir a inventar cosas. Encima yo estaba con una chica y la agarró, le dijo de todo y se fue. Alta rabia.

A.- Jajaja, pajero.

F.- Me hicieron mierda la rodilla, acabo de ver. Con razón me dolía.

A.- Te hicieron pija.

F.- Por lo menos espero que me deje tranquilo. Valió la pena mi cagada a palos si se deja de joder, pero jamás pensé que me podía llegar a hacer eso después de años.

A.- Esperemos que sí, ahí veo que para Año Nuevo te agarra de nuevo. ¿Pero no te habla ni nada?

F.- No, ni en pedo, no por suerte. Me bloqueó gracias a Dios.