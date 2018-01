El desgarrador mensaje del padre del joven asesinado por su novia

"Este miércoles, Fernando cumpliría 21. Qué mejor regalo de cumpleaños que la saquen de ahí y la lleven a una cárcel común", expresó Gustavo Pastorizzo, el padre, en alusión a Nahir Galarza, la joven que reconoció haberlo asesinado el jueves pasado.

Gustavo y Fernando en uno de sus últimos viajes.

La joven de 19 años quedó tras confesar la autoría del crimen detenida en el Hospital Centenario, pero en las últimas horas fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú con prisión preventiva.

Pero nada alcanza para calmar el dolor que invade a la familia de Fer, tal como lo llamaban sus amigos. "Feliz cumple hijo querido. Siempre serás mi ángel, donde quieras que estés, te mando mi corazón", posteó Gustavo desde su cuenta de Facebook.

El mensaje de Gustavo para Fernando.

Gustavo estuvo presente el lunes en una marcha para reclamar por la muerte de su hijo. Evitó la prensa y hasta el momento prefiere mantenerse junto a sus familiares. Los allegados hablaron con BigBang y explicaron que el hombre "no puede más de la tristeza". Se dedica todo el día a seguir el caso y no tiene ánimos de otra cosa. La coincidencia de la fecha no ayuda y el duelo se hace más complejo.

Hasta el momento se había conocido el doloroso mensaje de despedida que compartió Silvia Mantegazza, la mamá del joven asesinado.

"Hasta luego mi amor. Ya nos encontraremos en algún lugar para compartir nuestras charlas mate amargo de por medio. Siempre fuiste un ser muy sensible y hermosa persona. Y tuve la inmensa dicha y honor de poder disfrutarte como madre. Llegabas al corazón de toda persona que conocías y en estos momentos uno realmente se da cuenta del ser de luz que eras y todo el amor que despertaste. Te amo con todo mi corazón. Y hasta luego, mi vida", escribió la mujer que permanece recluida en su casa, junto a sus otros dos hijos.

Silvia despidió a Fernando.

Silvia, quien está separada de Gustavo, trabaja en las oficinas de ATER (ex Rentas), y allí se encontraba en la mañana del viernes cuando recibió la trágica noticia.

Ahora en distintos grupos, páginas y redes sociales los amigos y conocidos de Fernando comenzaron a hacer circular la foto del joven con un mensaje de pedido de justicia. Es más, proponen que por el día de hoy, todos cambien su foto de perfil y utilicen la imagen de Fer. "Tenemos que usar su imagen para recordarlo y hacer que haya justicia", posteó una joven.

La imagen que ahora usan los cercanos al joven asesinado para reclamar justicia.

Los amigos expresan su dolor con mucha bronca. Algunos sabían que Fernando y Nahir tenían una relación compleja, pero ninguno imaginó el desenlace final.