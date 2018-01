El mejor amigo de Fernando contra Nahir: "No dejemos que lo ensucien"

A un mes del asesinato de Fernando Pastorizzo, las calles de Gualeguaychú se tiñeron de tristeza y recuerdo con una marcha pidiendo justicia para el joven y cárcel para Nahir Galarza, su asesina.

La marcha convocó a decenas de personas en Gualeguaychú (Foto: ElDíaOnline.com)

El punto final de concentración fue la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, donde una pantalla mostró fotografías de la víctima acompañado por amigos y familiares mientras sonaba la canción Sin principio ni final de Abel Pintos.

Elio Pereyra, amigo de toda la vida de Fernando, tomó el micrófono para recordarlo como "una excelente persona" y para reconstruir la historia de su vínculo.

"Comenzamos jardín juntos, pasamos toda la primaria y la secundaria. Yo estoy agradecido a la vida por haberlo conocido. Aprendí mucho de él. Hasta se fue conmigo a un club de barrio, jugamos al fútbol, estudiábamos en casa. Quiero que todos lo recordemos por lo que era, les pido por favor que no dejemos que lo ensucien", expresó frente a la multitud.

"Fernando era una excelente persona", recordó su amigo Elio.

Más tarde, en diálogo con la periodista Mar Centenera, del diario El País de Madrid, Elio amplió sus impresiones. "Es todo 'Caso Nahir, caso Nahir', pero la víctima es Fernando", se lamentó. "No se dan cuenta -o sí, no sé- de que están hablando más de una persona que cometió este acto de maldad que de él".

"Hasta que nos volvamos a encontrar"

Otro de los oradores en la marcha fue Gustavo, papá de Fernando. "No sólo éramos padre e hijo, sino también éramos amigos, compañeros, y muchas veces se daban vuelta los roles y él me retaba por errores que yo cometía", rememoró.

Fernando junto a su padre, Gustavo.

Con emoción y humor, recordó que su hijo siempre estaba de buen humor "salvo que Boca perdiera" y relató que pasaron la última Navidad cantando juntos y compitiendo para ver quién lo hacía peor. "Este es un dolor que no se me va a ir nunca, que me va a acompañar toda la vida, hasta que nos volvamos a reencontrar", sentenció.