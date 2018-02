"Enferma" y "estúpida": los mensajes insultantes de Fernando a Nahir

La Fiscalía de Gualeguaychú intenta incorporar a la causa 130 páginas con algunos de los mensajes que Fernando Pastorizzo –asesinado el pasado 29 de diciembre- le escribió a Nahir Galarza a través de Twitter. El objetivo de la defensa de la joven de 19 años es probar el supuesto “hostigamiento y la violencia de género” que la víctima ejercía sobre ella, según detallaron desde su entorno.

"Fernando era una excelente persona", recordó su amigo Elio.

Nahir permanece detenida desde el pasado 2 de enero en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. Se encuentra cumpliendo una prisión preventiva de 60 días, por haber confesado haberle disparado en dos ocasiones a Pastorizzo. “Todos estos mensajes ya están incorporados a la causa”, le confirmaron a BigBang desde la fiscalía de Gualeguaychú.

Al mismo tiempo, agregaron que estos mensajes fueron presentados por la defensa de Galarza, integrada por los abogados Víctor Rebossio y Horacio Dargainz. "Son 130 páginas con mensajes que Fernando le mandó a Nahir con supuestos mensajes con hostigamiento, violencia psicológica, demostrando la presión que supuestamente él ejercía hacia ella", señalaron.

Los mensajes entre Nahir y la víctima.

En los mensajes vía Twitter que el joven de 20 años le mandó a su ex novia durante 2015, según aclaró Jorge Zonzini (manager de Nahir) a Clarín, se puede llegar a leer: “Pedazo de enferma mental”, “Tu excusa para irte con otros”, “Sos estúpida”, “Te pido por favor, perdóname”, “Viste que tenés otro”, “Cortala, das asco”, “Te comes a todos” o “Como zorreas”, entre otros muchos.

Uno de los mensajes que Pastorizzo le habría mandado a Nahir

Al mismo tiempo, la defensa de Nahir solicitó a las oficinas centrales de Twitter que aporten información sobre los mensajes de todos los años que Pastorizzo y Galarza tuvieron relación con el fin de demostrar lo que sufría su defendida. De acuerdo con su entorno, ella lo bloqueaba permanentemente e intentaba evadirlo, algo que todavía no fue corroborado por la fiscalía.

La defensa busca comprobar la supuesta violencia de género que existía en la relación.

A poco más de un mes del asesinato de Fernando Pastorizzo, las calles de Gualeguaychú se tiñeron de tristeza y recuerdo durante la marcha que se llevó a cabo el pasado lunes. Los familiares del joven de 20 pidieron justicia y cárcel para Nahir Galarza. Elio Pereyra, amigo de toda la vida de Fernando, tomó el micrófono para recordarlo como "una excelente persona".

"Comenzamos jardín juntos, pasamos toda la primaria y la secundaria. Yo estoy agradecido a la vida por haberlo conocido. Aprendí mucho de él. Hasta se fue conmigo a un club de barrio, jugamos al fútbol, estudiábamos en casa. Quiero que todos lo recordemos por lo que era, les pido por favor que no dejemos que lo ensucien", manifestó ante la multitud que se hizo presente.

La marcha convocó a decenas de personas en Gualeguaychú (Foto: ElDíaOnline.com)

Por otra parte, otro de los oradores en la marcha fue Gustavo, papá de Fernando, quien remarcó con mucha angustia: "Este es un dolor que no se me va a ir nunca, que me va a acompañar toda la vida, hasta que nos volvamos a reencontrar". Fernando Pastorizzo fue asesinado de dos disparos por Nahir Galarza, quien lleva detenida desde que confesó el crimen.