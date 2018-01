¿Fuga? Apareció la chica de 15 que era buscada tras un "robo" de US$ 23.000 de su casa

La desaparición de Julieta Sánchez de 15 años tuvo en vilo desde ayer a todo Neuquén, luego de que al robar la casa de su padre en en Rincón de Emilio, de donde se llevaron US$ 23.000 también se perdiera el rastro de la adolescente. Tan sólo un día después la misma fue encontrada, presuntamente con su ex novio, lo que despertó gran confusión.

La joven apareció este viernes por la tarde.

Es por ello, que por estas horas se investigan distintas hipótesis para concluir si se trató de un robo y secuestro, de una fuga organizada con alguien más o de un autosecuestro.

Ayer por la mañana, el hermano de Julieta se despertó y notó que había distintos lugares de la casa revueltos, donde se guardaba dinero, y la joven no estaba. Tampoco se encontró la documentación de la menor, ni prendas de vestir según detalló el comisario Agustín Cartolano y explicó que en la vivienda no se había forzado ninguna puerta ni ventana y que en un patio interno se encontró un manojo de llaves de la casa. Esto generó dudas a los pesquisas respecto del robo, pero como la joven no aparece, se intensificó la investigación para tratar de localizarla.

Según declararon unos testigos, fue vista por última vez en la vivienda ubicada en la esquina de calles África y Mar Argentino.

La madre de Julieta dice que su hija está siendo influenciada y manipulada.

Finalmente, Julieta fue hallada por la policía sana y salva esta tarde en la localidad de Mariano Moreno en compañía de un hombre de unos 18 años, según confirmó el fiscal jefe Pablo Vignaroli.

También indicó que no se conoce el estado de salud de la joven, pero contó que se movilizaba en un vehículo junto con el muchacho. "La Policía está trabajando en este momento", indicó el representante del Ministerio Público.

Fue el rastro de un teléfono celular, localizado en Cutral Co, de donde es oriunda el que determinó la pista que se dirigía rumbo a Zapala. Con este dato, en un control de tránsito finalmente se pudo detener al vehículo.

"Hay que confirmar información respecto de la pesquisa que se realizarán en el vehículo y lo que cuenten Julieta y su acompañante. Las hipótesis siguen todas abiertas", dijo el fiscal.

Por su parte, el abogado de la familia, Gustavo Lucero, indicó que la madre está viajando hacía la zona y aseveró que Julieta se encuentra en buen estado de salud y agregó que "alguien está influenciando y manipulando a su hija".