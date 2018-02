¿Inútiles o cómplices? A seis meses del crimen de Anahí, su celular sigue bloqueado

A seis meses de haber encontrado muerta a Anahí Benítez dentro de la reserva Santa Catalina, en Lomas de Zamora, la madre de la joven denunció lentitud en la causa, y explicó que, entre otras cosas, todavía la Justicia no pudo desbloquear el celular de Anahí. "Es muy sospechoso", aseguró Silvia Pérez.

Anahí Benítez fue encontrada sin vida el 4 de agosto de 2016.

Durante los primeros días de agosto de 2017, Marcos Bazán quedó detenido después de que los perros rastreadores guiarán a los investigadores hasta su vivienda, y días más tarde, cayó Marcelo Villalba. Desde entonces, muchas pruebas se recogieron de las casas de ambos, aunque lo cierto es que todavía se espera el resultado de la mayorías de las pericias realizadas.

"El celular de Anahí se encontró el 16 de agosto, y todavía no se puede desbloquear. Es muy sospechoso. Yo ofrecí un perito de parte hace más de 15 días y nadie me respondió", explicó Silvia en comunicación con BigBang.

Villalba le había regalado el celular de Anahí a uno de sus hijos.

"Desde la Justicia no me dicen nada, sólo que hay dos sistemas y que probaron con los dos y no se pudo. Si no me contestan, voy a pedir que me lo devuelvan porque yo quiero saber con quién habló mi hija antes de su muerte", sostuvo con seguridad.

En relación a esto, Pérez comentó que el año pasado tuvo una reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal, que en el encuentro, Vidal le aseguró que iban a poner a disponibilidad de la causa la mejor tecnología, y que la realidad es que a ella, desde la Fiscalía número 2 de Lomas de Zamora, le aseguran que sólo pueden trabajar con recursos de la provincia.

La madre de Anahí denuncia que la Justicia es lenta para resolver el caso de su hija.

"Le mandé dos cartas a Vidal y no tuve respuestas", aseguró la mamá de Anahí y luego aclaró que desconfía de la forma en que se lleva a cabo la investigación. "A mi me da que pensar, y a mi familia también porque la justicia lenta no es justicia. Cuando vos dejás pasar el tiempo se escapan muchas cosas", dijo apenada

En relación a esto, Silvia aseguró que además de los dos detenidos, Marcos Bazán y Marcelo Villalba, hay otros culpables de la muerte de su hija que todavía no pudieron ser atrapados.

Las pericias determinaron que Villalba abusó de Anahí.

"Desde un primer momento, por lógica, deduje que había mas testigos y persona implicadas, porque fueron muchos días, y no puede ser que nadie haya visto nada.Tiene que haber una logística para que haya sucedido algo así, y no pueden haber sido sólo dos personas", indicó. Luego añadió que incluso en su primera y única declaración, Villalba aseguró que el había atacado a Anahí, pero con ayuda de alguien más.

"Empezó a declarar, y no lo dejaron seguir. Yo no soy tonta. Si Villalba está acusado de todos los delitos, hablar no lo va a perjudicar, y hasta el día de hoy no puedo saber con quién estaba cuando la mató. Él dijo 'fui yo y estuve con alguien más', y en la declaración el subrogante le dijo que no hable y se calló", comentó Silvia.

Los allegados de la joven piden justicia por su muerte.

La madre de Anahí aclaró que el sospechoso está en todo su derecho de no hablar, pero que le parece raro que desde la Justicia no presionen para que lo haga, sobre todo cuando "puede estar encubriendo gente que aún no está detenida".

"La fiscalía dijo que el juicio comenzará en mayo y si Villalba hablara, allanaría el camino. Es necesario encontrar a todos, porque además es peligroso que estén sueltos si hicieron algo", cerró Pérez con bronca. Antes de cortar el teléfono, pidió: "No se olviden de Anahí. Síganla recordando".