Irónica y concreta: así le exigía explicaciones Nahir Galarza a la jueza

De imperturbable a combativa. Nahir Galarza se hizo presente esta mañana en los tribunales de Gualeguay, luego de que sus abogados insistieran en el pedido de que se le conceda prisión domiciliaria para cumplir con su prisión preventiva tras confesar el homicidio de Fernando Pastorizzo.

Nahir interpeló a la jueza y le pidió explicaciones por su negación a la domiciliaria / Gentileza: El Día.

El video de Nahir pidiéndole explicaciones a la jueza

Después de que la querella y la Fiscalía rechazaran la solicitud de sus abogados y reafirmaran el pedido de prisión preventiva en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú, la joven cambió la postura que hasta ahora mantuvo durante las tres audiencias e interpeló a la jueza Angélica Pivas, que presidió la audiencia en el Tribunal de Jueces y Apelaciones.

Imperturbable: así se mostraba Nahir en la primera audiencia

“Me gustaría que me de fundamentos para poder entender”, fue la primera interpelación de Galarza. Tenía sólo un minuto para poder argumentar su posición y sumó: “¿En qué puedo entorpecer la investigación?”.

Fernando Pastorizzo fue asesinado días antes de cumplir 21 años.

Nahir quien permanece detenida desde el viernes 29 de diciembre en el que luego de 18 horas del homicidio confesó haber sido la autora material. En su segunda declaración, la estudiante de abogacía no sólo se adjudicó el crimen, sino que además entregó el arma con la que asesinó a su novio. Era la reglamentaria de su padre, Marcelo, efectivo policial de la provincia.

El momento en el que Nahir abandonaba la escena del crimen

“Quiero aclarar que desde el primer día di todas las claves de mi celular. Si se descartó el peligro de fuga, no entiendo por qué no se me da la prisión domiciliaria”, sumó en tono autoritario, antes de que la jueza sentara su posición.

La última foto pública de Nahir y Fernando juntos.

Por último, le reiteró: “Si lo llega a rechazar, me gustaría que me de fundamentos para poder entender, porque yo creo que no sé en qué puedo llegar a intervenir en la investigación, ya que ni siquiera tengo celular”.

Pese a la interpelación de Nahir, la jueza fue contundente: rechazó el pedido de la defensa y mantuvo la decisión de prisión preventiva dictada por el juez Guillermo Biré, quien lleva adelante la investigación por el asesinato de Pastorizzo.