"Kreo en la venganza": "El Largo", el presunto asesino del baterista

El sospechoso de apuñalar y matar al baterista de Superuva, Juan Ledesma, a la saluda de un show fue identificado por la Policía bonaerense como Ariel Cristian Genez, de 32 años. Lo conocen como "el Largo", y cuenta con antecedentes por protagonizar incidentes en otros recitales.

El agresor fue identificado como Cristian Ariel Genez.

Lo que se logró conocer hasta el momento es que pertenece a un grupo radicalizado que se maneja dentro de la escena punk. Se trata de los "Obelos", un sector violento que nació en los '90. Su nombre está relacionado con que la agrupación comenzó con reuniones en el Obelisco. Este grupo ya cuenta con incidentes en su haber: uno de los más recordados es el que se dio en 2003 cuando ingresaron a un show en Flores y provocaron una pelea que terminó en batalla campal.

Según expresó Genez en sus redes sociales tiempo atrás, no cree en las leyes y se define cómo un ser salvaje, defensor de la venganza.

"Soy punk no un ciudadano! No kreo en las leyes! No kreo en sus karceles! Por eso no exijo justicia! Y kreo en la venganza! No kreo en sus trabajos ni en su dinero! Por eso no participo de marchas sindicales ni de sus exigencias de aumentos salariales! Y kreo en la autogestion y la expropiacion! No kreo en el lukro por musika y ideas por eso boikoteo alas bandas komerciales!", dice parte de su posteo.

El posteo fue realizado en abril del año pasado.

Entre sus amigos aparecen los contactos de algunos de los jóvenes que lo acompañaron. Ffueron identificados gracias a la descripción de los testigos y a material audiovisual del momento del ataque.

A su vez, los investigadores ubicaron un domicilio de la madre del agresor. Según contó la mujer, su hijo volvió a su casa el domingo por la mañana, visiblemente exaltado, que se había cambiado de ropa y se había ido. También dijo que no vivía en esa casa, sino que iba a dormir de forma esporádica.

Luego de revisar la propiedad, los agentes ubicaron un pantalón de gabardina camuflado, que tenía manchas de sangre, una navaja de tipo mariposa y una manopla, además de insignias anarquistas y otros elementos que fueron sumados a la causa.

Manchas de sangre en su ropa.

En la casa de su madre se encontraron elementos.

Los seguidores de la banda Superuva difundieron en las redes sociales imágenes del sospechoso y sus cómplices. Allí hay una serie de publicaciones contra los grupos a los que se presumen enfrentarse los Obelos: los skins, lo oi y los sharp.

El cuarto donde dormía Genez.

También hay fotos personales, que ahora son analizadas por la Policía ya que coinciden con el perfil del joven acusado por la banda en su posteo hecho en Facebook. Allí los músicos de Superuva publicaron tres tomas del presunto agresor, adentro del bar, mientras el grupo se desarrollaba el show. Como también las fotos de dos presuntas cómplices.

La imagen en la que se lo ve en el show de Superuva.

Los integrantes de la banda difundieron las imágenes.

Los testigos identificaron a algunas de las personas que acompañaron al atacante.

Otra de las presuntas cómplices.

Mientras los investigadores siguen detrás del acusado, el cantante de la banda, Daniel Koscianiewicz, conocido como "Checha" fue dado de alta. El músico recibió un botellazo durante el ataque en el que Ledesma fue apuñalado. Según los testigos, fue a él a quién intentó atacar "El Largo", pero el baterista se interpuso y terminó acuchillado.