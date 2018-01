La denuncia de los amigos de Fernando: “Nahir lo dejó inconsciente de los golpes”

El fiscal que investiga el asesinato de Fernando Pastorizzo recibió de la mano de los amigos del joven asesinado por Nahir Galarza más pruebas del vínculo “tóxico y posesivo” que mantenían los adolescentes. Un desgarrador audio en el que el joven de 20 años relata la brutal golpiza que recibió el viernes 24 de diciembre y las amenazas que le hizo su novia.

Los amigos del joven asesinado hablaron con el fiscal.

Agustín Ladner, uno de los amigos de la víctima, entregó el audio. “Me lo mandó a las 8.46. Cuando salía del boliche Bikini, Fernando estaba hablando con Nahir y de la nada sintió una trompada. Miró y era Sol Martínez, eso pasó en la calle. Según lo que me contó, estuvieron discutiendo. Le pegaron y no sé cómo lo metieron en la casa de ella (ubicada a la vuelta del boliche). Cerraron con candado la puerta y le pegaron adentro”, relató al diario El Día.

Nahir permanece detenida tras confesar la autoría del crimen.

El joven recordó haber visto las lesiones físicas luego de la golpiza. “Tenía un ojo hinchado y chichones en la cabeza”. Todos los amigos se preocuparon y le recomendaron que realizara la denuncia correspondiente. Fue en ese momento en el que se enteraron de que Nahir lo había amenazado.

El posteo con el que Nahir "despidió" a Fernando antes de confesar el crimen

Hizo dos declaraciones el viernes 29 de diciembre. Tardó doce horas en entregarse.

“Le dijeron que no dijera nada porque si no iban a decir que él le pegaba a ella”, aportó el amigo. Pero ese no era el único temor, Fernando también era consciente de que Marcelo, su ex suegro, era policía y temía represalias. En su momento y luego de la golpiza, el joven se había alegrado porque su ahora ex novia lo había bloqueado. “Me saqué a una loca de encima”, celebraba, sin pensar que una semana después lo asesinaría a sangre fría.

Fernando le tenía miedo al papá policía de Nahir.

Juan Cabrera, otro de los amigos de Fernando, recordó el momento en el que se sentó con el joven para hablar de la golpiza que había recibido. “Nos sentamos en el patio para hablar de cómo estaba y quién le había pegado. Ahí me contó con detalles que había sido Nahir con Sol Martínez. Según él, Sol lo agarró del cuello y le pegó una piña en la cara”, recordó. “Nahir lo agarró de la cabeza y le pegó contra la pared; ahí es cuando perdió el conocimiento un toque”.

El video en el que se podría ver a Nahir abandonar la escena del crimen

La relación había comenzado, según escribió la propia Nahir en sus redes sociales, hacía cinco años. Ellos lo conocieron después y padecieron los celos de la rubia. “Siempre se peleaban, no se agredían, pero discutían. Él siempre decía que no se iba a ir con ella (de las reuniones de amigos), pero se terminaba yendo a la casa. Desde que lo conozco, desde hace tres años, siempre estuvo con ella”.

Ladner recordó que un día recibió desde el teléfono de Fernando una extraña foto de su amigo durmiendo y se sorprendió. “Él tenía un Motorola que lo desbloqueaba con el dedo, tenía un patrón complicado. Pero una noche nos mandaron una foto de él durmiendo y Fernando nos dijo que Nahir le había desbloqueado el teléfono con su dedo, sacado la foto y borrado a un montón de contactos”.