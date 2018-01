La revelación del remisero que vio a Fernando tras los disparos de Nahir

En la madrugada del viernes 29 de diciembre, Nahir Galarza tomó el arma reglamentaria de su padre y asesinó a su novio, Fernando Pastorizzo. Luego, dio una vuelta a la manzana y regresó a su casa, ubicada a pocas cuadras del lugar. Sin embargo, un remisero la vio antes de abandonar la escena del crimen y ahora el hombre reveló nuevos detalles.

Fernando fue asesinado días antes de cumplir 21 años.

En un primer momento, el hombre aseguró que pasó por el lugar, vio a Fernando en el piso y a una chica rubia que parecía estar asistiéndolo. Luego de cumplir con su viaje, regresó para ayudarla, pero sólo encontró el cuerpo de Fernando.

Así encontraron el cuerpo del joven.

“La Policía llegó enseguida. En el transcurso llamé a la ambulancia, llegó la gente del patrullero, le tomaron el pulso y les pregunté si estaba vivo. Me dijeron que sí”, advirtió el remisero, pese a que hasta ahora se creía que el joven de 20 años había muerto en el acto.

Nahir Galarza se quebró y reconoció la autoría del crimen.

La ambulancia demoró veinte minutos. “El médico le dijo a la Policía que el chico ya estaba con las pupilas dilatadas, la sangre coagulada. El doctor tocó el cuerpo y estaba frío. Ya estaba muerto”, sumó, en diálogo con Mauro Viale.

Los mensajes en los que Fernando habló de la golpiza de Nahir

“Ahí me tomaron declaración, pensando que era un accidente. Que se había caído o golpeado. Yo seguí trabajando y me viene a buscar la Policía. Me dice que me tenía que trasladar a la comisaría primera. Fui y cuando llegué, pregunté por el pibe y me dijeron que lo habían matado”.

En ese momento, el hombre recordó haber escuchado uno de los dos disparos. “Ahí asocié el estruendo que había escuchado, como de un petardo. Ni la Policía, ni los médicos, ni yo le vimos sangre en el pecho, ni nada; sólo tenía sangre en la cara”.