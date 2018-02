La violenta madrugada en la que la mamá de Fernando conoció a Nahir Galarza

Era de madrugada. Silvia Mantegazza dormía. Su hijo, Fernando Pastorizzo, había salido a bailar con sus amigos. Ella sabía que se “estaba viendo” con Nahir Galarza, pero nunca la había presentado como su novia oficial. Sabía, por los antecedentes del falso secuestro, que su madre no aprobaba la relación.

Nahir Galarza permanece detenida tras confesar el asesinato de Fernando Pastorizzo.

Cerca de las cuatro de la madrugada suena el timbre. “Estábamos durmiendo, era pleno invierno”, recordó Mantegazza en diálogo con El Día de Gualeguaychú. “Abro la puerta y era esta chica, preguntando por Nando. Estaba solita”, detalló.

Fernando fue asesinado días antes de cumplir 21 años.

Silvia: “¿Qué necesitás ?”.

Nahir : “¿Está Fernando?”.

Silvia: “No, no está”.

Nahir : “¿Cómo que no está?”.

[En ese momento, Silvia notó un cambio de tono en la voz de Galarza].

Silvia: “No está Fernando. Salió”.

Nahir : “¿Cómo que no va a estar si estuvimos en el boliche y me dijo que venía para acá?”.

LOS CHATS DE FERNANDO A SUS AMIGOS: "NAHIR ME CAGÓ A PALOS"

“Se ve que habían discutido y Fernando le dijo para sacársela de encima: ‘Bueno, yo ya me voy para mi casa’. Y la gurisa vino para acá. Me dio tanta bronca por cómo me trató. Le cerré la puerta y la dejé”, reconoció.

Silvia, la mamá de Fernando, no quiere hablar con la asesina de su hijo.

Nahir usó su teléfono celular, se pidió un remis y se fue. “Después me dio lástima. Pobre gurisa sola, con frío, quedarse afuera. Después le conté a Nando y le dije que se dejara de joder con esta chica”.

La familia de Fernando le tenía miedo al padre de Nahir.

Silvia se había enterado de la relación entre su hijo y la ahora confesa asesina, luego de que en 2014 Nahir se “autosecuestrara”. “Yo me entero porque lo vienen a buscar a ‘Nando’ de la fiscalía para que declare como testigo, porque esta chica había puesto que era su novio en Facebook. No sabía nada. Él no sabía por qué era. Lo llamé, lo reté: ‘¿Qué hiciste? ¿Te peleaste con alguien?’. ‘No mami. Yo no hice nada’, me dice. Él no tenía ni idea por qué era. Cuando llegué a Tribunales, Fernando estaba declarando y después el Fiscal me explicó todo. Me dijo que aparentemente por la cámara Gesell ya tenían un indicio de que era todo un invento”, recuerda.

El pedido de explicaciones de Nahir a la jueza

El extraño episodio no pasó inadvertido por Silvia. Fue ahí que se enteró de que Nahir era, además, la hija de un efectivo policial con muchos antecedentes. “A raíz de todo esto yo me entero de quién era el padre. ‘Tenga cuidado’, me dijeron. Entonces lo empecé a hablar a Nando. Él me había contado que la había conocido en el boliche, que habían salido una o dos veces y nada más. ‘No voy a andar más, la voy a cortar’, me decía, pero seguía. Nunca la quiso traer acá como novia”.