“Lo volvías loco, hdp violenta": la furia de los amigos de Fernando contra Nahir

Nahir Galarza permanece detenida desde aquel viernes 29 de diciembre en el que se quebró y confesó la autoría del asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo. Aunque ahora la defensa de la joven de 19 años intenta dar marcha atrás con su declaración y asegura que no fue ella quien disparó, el entorno de la pareja reclama justicia y apunta a fondo contra la rubia.

Nahir, de 19 años, permanece detenida desde hace nueve días.

“Lo volvías loco, lo tenías harto hija de p… Le pegabas, lo maltratabas, no lo dejabas vivir en paz. Vas a pagar por todo este dolor p… de m…”, escribió Mari, una amiga de Fernando, en su cuenta de Twitter.

Fernando hubiera cumplido 21 años a finales de diciembre.

La joven apuntó también contra Sol Martínez, la amiga de Nahir que la habría acompañado en la madrugada del 25 de diciembre a “pegarle” a Fernando en un boliche. “Y la amiga que la ayudó a pegarle a Fernando el domingo a la salida de BKN también es otra p… de m… cómplice”, disparó Mari.

La dura crítica de una amiga de Fernando.

Atenta a las críticas, Martínez dio su versión de los hechos. “Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así, están errados”, resistió de inmediato y explicó que, en realidad, ella le había pegado a Fernando porque él la había tomado del brazo de un modo violento.

Sol Martínez, la amiga de Nahir, se defendió compartiendo un chat que le escribió.

“Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con el después de eso. ¿Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente”, se defendió.

La Justicia ahora investiga al padre de Nahir.

Luego, compartió una captura de la conversación de WhatsApp que mantuvo con Nahir horas después. “Boluda, te voy a matar”, le espetó la joven detenida. “¿Qué pasó?”, retrucó Sol. “¿Viste que vos le pegaste una piña en el boliche. Bueno, después salió y se fue para mi casa”, le relató.

Pero su explicación no calmó las aguas. “Pobrecita de vos, la acompañaste a cagarlo a palos. Allá ella, pero vos sos una violenta también”, la criticaron.