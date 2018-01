Los desesperados mensajes de Fernando antes de ser asesinado por su novia

En 140 caracteres Fernando Pastorizzo intentó desahogarse. "Está loca, enferma de la cabeza. Nunca me va a dejar tranquilo", publicó. Entre fines de noviembre y principios de diciembre, el joven asesinado por su exnovia, Nahir Galarza, compartió mensajes en Twitter en los que revelaba cómo se sentía con el vínculo que mantenía con la joven. Esos mismos tweets ahora complicarían aún más a Nahir.

Según informa el diario Clarín, Fernando escribió frases como "Hay personas enfermas, eh"; "Qué alivio sacarse algo tan pesado de encima", "Qué enferma esta mina, por Dios", "Hay que estar mal de la cabeza, si no no se entiende", entre otras.

Fernando tuiteó mensajes donde contaba lo que sufría días antes de ser asesinado.

La cuenta de Twitter con la que posteaba sólo estaba habilitada para que sus publicaciones sean vistas por sus contactos, es decir, que era una cuenta protegida.

Los investigadores analizan las fechas y el contenido de sus posteos para terminar de armar un rompecabezas complejo. Según los amigos del joven, esos días hubo un episodio de violencia explícita entre ambos en la puerta de un boliche de esa ciudad, en Nochebuena.

“No nos gustaba porque siempre era agresiva con él y no lo dejaba juntarse con nosotros. No sé si por celos o por otra cosa. No le hacía bien a él ni a nosotros, por eso siempre le dijimos que la corte con ella, pero él parece que estaba muy enamorado de ella”, declararó uno de sus amigos.

Desde la defensa de la chica afirman que la pareja mantenía "una relación enfermiza". Pero no es todo. Víctor Rebosio, abogado de Nahir, sostuvo que su defendida no gatilló el arma que mató a Fernando. El letrado se basó en la prueba de parafina, que le dio negativa en su clienta.

"Lo que condenan son las pruebas, y la parafina da negativo, como que Nahir no efectuó el disparo. Ella no disparó por más que diga que lo hizo. El arma sí es, la cápsula se corresponde, pero la parafina da negativa. A todos les dio negativo, incluso al remisero que estuvo como testigo" señaló Rebosio.

Mientras tanto, la chica fue trasladada el martes desde el Hospital Centenario a la Comisaría del Menor, la Mujer y la Familia, donde quedó detenida con prisión preventiva, al menos por 60 días.

Nahir tiene 19 años.

"Mi defendida es una víctima más. Ella hoy en día enfrenta un proceso, pero el 29 de diciembre enfrentaba su propia muerte. Estamos en presencia de un caso más de violencia de género de los muchos que nos toca conocer. Acá había una relación enfermiza, donde se procuraban malos tratos. Esa es nuestra línea defensiva. ¿Por qué sino alguien va a tomar el arma de su padre y va a terminar con la vida de su exnovio?", sumó.

Pese a lo que expresó, Rebosio admitió que nunca se hizo una denuncia por violencia de género. "Corresponde no solamente hacer una pericial psicológica a Nahir, sino que al entorno en el que se ha desenvuelto Fernando Pastorizzo. Voy a tratar afanosamente para que esto se termine ventilando si es necesario incluso en la Corte Suprema", terminó.