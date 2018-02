Macri recibió al policía que fue procesado por matar a un ladrón

El presidente Mauricio Macri recibió este jueves a Luis Chocobar, el oficial de la Policía Local de Avellaneda que mató de un disparo a un delincuente que apuñaló diez veces a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. De la reunión, la cual se llevó a cabo en Casa de Gobierno, participó también la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mauricio Macri recibió junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Chocobar.

A través de las redes sociales, Chocobar denunció que fue embargado por $400 mil en el marco de la causa que investiga un supuesto "exceso de legítima defensa". Vale mencionar que la causa del oficial comenzó a tramitarse en el Juzgado N° 17, a cargo de Gustavo Pierretti, y pasó al fuero de Menores cuando el 13 de diciembre del año pasado fue detenido un adolescente de 17 años de nacionalidad paraguaya como presunto coautor del ataque al turista estadounidense.

Según informaron fuentes judiciales, el juez Velázquez, a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, recaratuló el martes el hecho como "homicidio" por entender que Chocobar se "excedió en el uso de su legítima defensa". De esta manera, el efectivo fue procesado y embargado por 400.000 pesos por la Justicia.

Con el afán de dar a conocer su situación, Chocobar abrió una cuenta en las redes sociales y escribió: “Señor Dios, hoy me pongo en tus manos. Una decisión injusta de un señor juez hoy me quita hasta las ganas de dormir (quieren cobrarme $400.000 de embargo y privarme de mi libertad). Desde el fondo de mi corazón sé que actué de buena fe”.

Este reclamo llegó a oídos del jefe de Estado, quien en un gesto de reconocimiento a su labor, lo recibió hoy en la Casa de Gobierno y, a través de las redes sociales, hizo público su "apoyo" al policía que "defendió a un turista estadounidense que había sido brutalmente apuñalado en un intento de robo", según expresó el mandatario a través de Facebook.

"La noticia de la gratitud del turista con él conmovió a miles de argentinos, pero ayer nos enteramos que Luis será embargado por $400 mil pesos mientras se resuelve la causa por la muerte de uno de los ladrones", indicó el Presidente.

"Hoy lo recibí en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía", sostuvo.

Por otra parte, la ministra Bullrich también se expresó al respecto en las redes sociales e indicó que Chocobar "actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos".

Al mismo tiempo en diálogo con TN, la ministra de Seguridad señaló: "El agente Chocobar actuó en cumplimiento de su deber policial frente a una situación en la que había una persona agredida con múltiples heridas y a los gritos. Persiguió al delincuente con el objetivo que éste no mate a otro”.

En esa línea, Bullrich adelantó que “ayudarán” al agente en su defensa legal y detalló que tuvo contacto con el juez. “Nosotros vamos a dar una defensa legal, no vamos a tener injerencia en el poder judicial. Vamos a poner abogados para que den un punto de vista alternativo”, cerró.

En dialogo con C5N, Chocobar manifestó sentirse “vacío” por esta decisión de la justicia y aseguró que siempre trató de actuar lo mejor posible “sin querer hacerle daño a nadie y cuidando” a las personas. "Me deja un vacío en el pecho. No esperaba esto. Sé dentro mío que hice lo correcto, que actué de buena fe", remarcó el oficial de Avellaneda.

Y agregó: "Esto es una injusticia. Yo me siento un poco decepcionado de la justicia porque me está cagando la vida en estos momentos. No logro entender el motivo por el cual quieren sacarme esta cantidad de plata ($400 mil), con la cual no cuento, porque (conste) que día a día salgo a trabajar, que tengo que hacer adicionales y estar viendo cómo conseguir un trabajo más”.

Pablo Kukoc, el delincuente que fue baleado por el policía en La Boca.

El 8 de diciembre pasado, dos delincuentes interceptaron al turista norteamericano Frank Joseph Wolek, de 60 años, quien caminaba por el barrio porteño de La Boca, en Olavarría y Garibaldi.

De acuerdo a la pesquisa de la Policía de la Ciudad, durante el asalto, uno de los dos ladrones apuñaló una decena de veces en el pecho al turista, quien cayó al suelo gravemente herido.

Tras el ataque, ambos delincuentes salieron corriendo, pero mientras uno logró escapar, otro de ellos fue interceptado a tres cuadras, en Irala y Suárez, por dos personas que habían visto el ataque y lo retuvieron en el piso.

Poco después llegó al lugar Chocobar vestido de civil, quien se identificó como policía y, según declaró después, disparó al delincuente en la zona abdominal porque éste hizo un gesto como que si estuviera por sacar un arma mientras trataba de huir.

Frank Joseph Wolek fue dado de alta luego de 20 días.

El ladrón, identificado como Pablo Kukok, de 18 años, fue trasladado al Hospital Argerich, donde fue operado por las lesiones sufridas en el hígado, intestino delgado y colon, y murió cinco días después. En tanto, el turista estadounidense recibió el alta 20 días después del robo, tras permanecer internado en terapia intensiva luego de ser operado de urgencia.