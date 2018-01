"Mi hija no es un monstruo": la explicación del padre de la joven que mató a su novio

Marcelo Galarza, padre de Nahir, la joven de 19 años acusada de asesinar a su exnovio Fernando Pastorizzo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, aseguró: "Mi hija no es un monstruo". Así comenzó su relato y describió el tipo de relación tóxica que compartían los adolescentes.

"Si me preguntas por qué lo hizo, no lo sé. No sé qué le pasó por su mente, no lo sé. Por más que uno intente, es su mente. Para mí es el hostigamiento que sufría por él. Pensó que esto no iba a terminar más, que esto iba a seguir. Y tomó la peor de las decisiones", aseguró el hombre, quien a su vez es el dueño del arma con el que la adolescente cometió el crimen.

Según Galarza, su hija había sufrido violencia de género. "Hubo un momento en el que la encontramos muy golpeada. La llevamos a hacer un examen y tenía la entrepierna lastimada, en carne viva", detalló acongojado.

El padre de Nahir habló con los medios.

Asimismo, detalló que se enteró del hecho "por las redes sociales" y agregó: "Hay testimonios de que el novio la golpeaba y hay cosas que hay que investigar. No la justifico, sólo intento entender lo que pensó".

"Era víctima de hostigamiento, pensó que nunca se detendría. Tomó la peor de las decisiones

A su vez, Galarza contó que hace un tiempo su esposa se enteró que Nahir era hostigada. Pese a que le ofreció acompañarla para denunciarlo, Nahir se negó. "Es algo que ahora recordamos, ella decía que no pasaría nada y que no era su novio", sumó.

Lo llamativo es que luego del hecho, Nahir subió una imagen junto con el joven a su cuenta de Instagram. "5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel", escribió sobre la foto. Ante esto, Marcelo opinó: "No sé por qué subió ese mensaje a Instagram".

Nahir, quien se encuentra internada en un hospital psiquiátrico por encontrarse en estado de shock después del hecho, confesó que fue ella quien mató a su expareja y recibió de visita a sus padres. "La vimos. Está destruida por dentro. La tiene que ver un especialista para ver cómo sigue adelante", concluyó.

En la tarde de ayer, familiares y amigos del joven fallecido marcharon en reclamo de que Nahir sea trasladada a un penal. "Queremos que esté en una celda y no en una cama de Hospital”, fue uno de los mensajes que se leían en los carteles de los que reclamaron.

A esto, el padre de la joven dijo: "Hay una morbosidad impresionante. La gente que no sabe dice cosas sin saber y no entiendo porqué se suman a movilizaciones sin saber el trasfondo de esto. Se prenden en algo que no saben, esperan que la linchen y no puede ser así", afirmó.

Nahir tiene 19 años

"Sentimos la muerte de Fernando y pedimos perdón a la familia por todo

"Vos no la conocés, pero la amamos y estamos con ella. Yo soy el padre y la vamos a defender", dijo Galarza cuando fue consultado si era capaz de perdonarla por lo que hizo. Y finalizó: "Sentimos la muerte de Fernando y pedimos perdón a la familia por todo".