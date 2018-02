Muerte en el punk: el relato del guitarrista de Superuva sobre el crimen del baterista

Después de tocar hasta las cuatro de la mañana, los músicos se tomaron una hora para desarmar los instrumentos, tomar algo y organizar la vuelta a casa. Minutos previos a su partida, un hombre se abalanzó sobre el cantante. Arrojó una botella y la discusión terminó en una herida mortal para el baterista.

Además de tocar la batería, Juan era tatuador.

Se trató de Juan Ledesma. Fue apuñalado a la salida del bar “Don Pedro”, en la localidad de Quilmes y murió tras ser trasladado a un hospital público. Tommy, el guitarrista de la banda, brindó su relato de lo ocurrido.

“Nosotros tocamos en un bar llamado Don Pedro, en Quilmes. Terminamos de tocar a las cuatro de la mañana. Nos quedamos una hora más, desarmando las cosas y charlando algo, pero toda la gente ya se había ido”, contó a Infobae.

“Cuando salimos, había gente todavía afuera y algunos nos pidieron un saludo o una foto. Pero al grito de ‘devolvele la plata a las bandas’, un muchacho se abalanzó sobre Checha –el cantante del grupo-. Nos había arrojado una botella que por suerte no le pegó a ninguno. Pero cuando se fue encima de Checha, le quiso pegar y sacó una navaja para poder cortarlo”, siguió.

El cantante logró escapar corriendo hacia la esquina. “Ese momento fue muy confuso y pensé en mi guitarra, que la tenía sobre la vereda, y quise guardarla en el auto. En ese instante, el agresor lo agarró de nuevo a Checha y lo quiso apuñalar. Juan intentó defenderlo y trató de separarlos. Ahí es cuando lo apuñalaron. Y una vez que estaba en el piso, empezaron a golpearlo".

Imágenes de una producción de fotos realizada por Superuva.

“Este muchacho estaba con varias personas que también estuvieron en el show, y nos habían tirado un vaso de cerveza mientras tocábamos. Cuando lo dejó en el piso a Juan después de apuñalarlo, fue por Checha de nuevo”, contó Tommy.

“Mientras Checha corría, una de las chicas que estaba con el agresor, le metió la traba y lo hizo caer. No sé si se le cayó o qué pasó, pero cuando lo quiso agredir a Checha, ya no tenía la navaja. Entonces, le empezó a pegar. En este momento, el bajista del grupo le rompió una botella en la cabeza al agresor”, explicó.

Un asistente de la banda logró llevar al agresor a media cuadra, donde continuó discutiendo con él.

"Todo pasó en unos pocos minutos. Juan tirado en un sitio, Checha por el otro lado. En ese momento, la gente que estaba con nosotros lo levantaron a Juan e intentaron reanimarlo y llevarlo al Hospital”, explicó el guitarrista.

“No conocíamos al agresor, a ninguno de ellos

“Mientras eso sucedía, yo golpeo la puerta del bar y lo meto a Checha. Estaba muy golpeado, con sangre en toda la cara. Cuando quiero salir veo que están golpeando de nuevo a Juan, tirado en el piso. Ahí es cuando se me ocurre llamar al 911. El dueño cerró las puertas por seguridad. Cuando logré irme, vi que los agresores ya se estaban yendo”, sumó.

La Policía llegó al lugar de los hechos cuando este grupo de personas ya se habían ido. Y según confirmaron varios testigos, se habían realizado tres llamados al 911.

“La policía vino porque el bajista de la banda empezó a tirar piedras al centro de monitoreo que hay a media cuadra. Cuando ya estábamos en la comisaría, una hora después de lo sucedido, nos dijeron que nunca habían recibido nuestra alerta por teléfono”, dijo Tommy.

Sobre el agresor, el músico insistió con que no lo conocían. “No conocíamos al agresor, a ninguno de ellos. No solemos conocer a todos los que van a nuestros shows. Pero generalmente los que van siempre ya son caras conocidas y nos saludamos. Esta gente no, no tenemos idea de dónde son”, afirmó.

Luego de la noche de la locura y muerte, los compañeros de Juan publicaron mensajes en las redes para recordarlo.

Martín Lalo, bajista de la banda de punk rock, publicó: "Me niego a despedirte, y no por ser reticente sino porque uno nunca puede despedirse de algo que ya es parte de uno mismo", continúa. "Un abrazo inmenso al cielo y muchas lágrimas a la tierra. Que descanses Juan Ledesma. Siempre seremos #Superuva", dice parte de su publicación.

Cristian Ariel Genez.

A su vez, también en su página de Facebook, el grupo manifestó su dolor por la pérdida del baterista de la banda. Además, publicó las fotos de quien habrá sido su asesino, identificado como Cristian Ariel Genez, quien tras apuñalarlo escapó del lugar y, hasta el momento, permanece prófugo.