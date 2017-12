Muy polémica y llorando, Larissa defendió a Fabbro: "La nena inventó una fantasía”

Jonathan Fabbro fue detenido en Puebla, México, por las autoridades mexicanas. Sobre él recaían dos pedidos de captura internacional por distintas acusaciones de abuso a menores. El primer pedido fue enviado por el doctor Santiago Quian Zavalía, titular del Juzgado de Instrucción N°32, luego de que el jugador fuera acusado de haber abusado de su ahijada de 11 años.

�� @jonathanfabbro Una publicación compartida de Lari Riquelme (@larissariquelme) el Nov 25, 2017 at 4:41 PST

Por otro lado, el segundo pedido vino de parte de la doctora Carla Rojas, titular de la Fiscalía N°2 de Asunción, quien solicitó a Interpol la captura internacional por el delito de abusar de una niña de cinco años que sería parte del círculo más íntimo de su pareja: Larissa Riquelme.

Ante este panorama, la modelo paraguaya decidió romper el silencio y, entre lágrimas, defendió a su pareja. “Estamos sin dormir, sin comer, estamos muy desesperados y muy mal por esta situación. Jonathan (Fabbro) es incapaz hasta de matar una mosca”, remarcó.

Fabbro detenido en México.

En diálogo con Nosotros a la mañana, Riquelme aseguró que las cosas que se dijeron hasta ahora sobre el futbolista son “irreales” y aclaró que existen “otras cosas” detrás de todo esto. “Ayer lo vi y ustedes no se imaginan el dolor que tuve. Es insoportable. No hay palabras que puedan explicar la situación en la que se encuentra”, detalló.

En esa línea, la modelo sostuvo que Fabbro está durmiendo en condiciones lamentables y en “un lugar horrible”. “Para mí fue un golpe muy fuerte, me desvanecí cuando lo vi. Él no se merece esto. Tiene una familia detrás, gente que lo quiere y esto no se lo merece. No me explico por qué lo hacen, justamente a él que nunca le hizo daño a nadie", explicó.

Al mismo tiempo, la paraguaya sostuvo que confía “plenamente” en la inocencia del ex Boca y River y agregó: “Cuando nos peleamos, él jamás me responde. Simplemente se calla. Nunca me levantó la voz, nunca me levantó la mano. Jamás. Es una persona tranquila. Y ayer lo vi desvanecido, arrodillado, llorando me dijo: '¿Por qué a mí? Nunca le hice daño a nadie'".

A la hora de hablar sobre las serias acusaciones de abuso que recaen sobre el jugador, las cuales podrían derivar en 20 años de prisión, Riquelme remarcó: “Son supuestas acusaciones. No encuentro aún algo que pueda definir que sí hubo (abuso). Porque conozco al menor y conozco a mi pareja", sostuvo, dando a entender que todo de basa en mentiras.

En ese contexto, sin mencionar a la ahijada de Fabbro, la modelo detalló: "Hace muchos años tuve una conversación con una persona, con una menor. Me habló de un romance que tenía con una persona, que estaba enamorada, que quería tener hijos. Tenía siete u ocho años. Como un año o dos (más tarde), ella seguía supuestamente enamorada de una persona”.

Fabbro será extraditado y deberá declarar.

Para Riquelme, la ahijada del futbolista tenía “una fantasía en la cabeza” de que tenía una relación con su padrino. “Yo la había inducido a ella de que eso estaba mal, que uno no puede enamorarse de una persona, que no puede tener hijos con un tío, padrino, sobrino, papá, que eso no existe, que eso no se puede. Y me decía que sí”, contó.

Y continuó: “Me decía que supuestamente le pidió para ser su novia, que se besa… Cuando hablé con la persona con la que supuestamente le había pedido para ser el novio, que la había besado, que le había hecho eso, me dijo que estaba loca, que eso es mentira".

Por último, la bella morocha desestimó los chats que el futbolista habría mantenido con la menor, una prueba fundamental en la causa: "Son print de mensajes. ¿Quién sabe quién está detrás de esos teléfonos, cuando son print de mensajes?", concluyó.