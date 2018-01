"¿Por qué tanta saña?": el joven golpeado en Punta del Este tras salir del coma

Tomás Lacase, brutalmente golpeado en Punta del Este por una patota a la salida de un boliche en Punta del Este, fue trasladado a Córdoba -su ciudad natal- para continuar allí su recuperación.

Tomás está en una habitación común y se recupera favorablemente.

El joven llegó esta madrugada en un avión sanitario acompañado por su madre, Constanza Chiodi. "El viaje fue muy bueno, muy tranquilo. Estábamos asustados de trasladarlo porque en un principio había contraindicaciones, pero después se resolvió en una junta médica que no había riesgo en viajar", explicó al diario La Voz del Interior.

Según señaló el médico Mario Sobrera, Lacase está completamente lúcido y no presentaría secuelas neurológicas. "Pese a las fracturas en la cara, se puede comunicar y puede alimentarse. Por lo pronto está muy bien", ilustró el profesional.

"¿Por qué tanto?"

Chiodi agregó que su hijo está en una habitación común y que su estado evoluciona favorablemente. "No se queja nunca", señaló. "Está agotado, simplemente. Los días que ha estado en terapia han sido un estrés postraumático importante".

Tomás, quien no recuerda el momento de la agresión, no entiende por qué lo golpearon tan violentamente. "¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta saña?", le preguntó a su madre.

"No ha mostrado ni enojo, ni odio ni rencor. Lo admiro por eso. Ni a un perro tirado en la calle se lo golpea así, fue con mucha alevosía", se lamentó Chiodi agregando que las secuelas de la agresión muy probablemente determinarán que el joven tenga que suspender sus estudios universitarios.

Hasta ahora, el único acusado por la agresión es Bernardo Alcanoni, un abogado y ex rugbier mendocino de 29 años, quien quedó libre luego del pago de una fianza de 10 mil dólares.

Intentando armar una coartada, la familia del atacante aseguró que Lacase acosó a la hermana de Alcanoni, acusación que Chiodi tildó de "disparate".

Bernardo Alcanoni, el único agresor identificado.

"Tomás está de novio hace mucho tiempo y no tiene una personalidad de estar buscando chicas. No puedo ni responder a eso. Nada justifica la golpiza", subrayó. "Trato de no pensar en las calumnias".

Gratitud

La madre de Tomás también se refirió a Cristian y Camila, la pareja de chilenos que auxilió a su hijo en los momentos posteriores al ataque, mostrando su enorme agradecimiento por el gesto.

"Les dije que si no hubiera sido por ellos, mi hijo no estaría vivo. También me lo dijeron en el Sanatorio, porque se podría haber broncoaspirado con su sangre", explicó.

En particular, Chiodi subrayó la actitud de Camila quien no sólo ayudó médicamente a Lacase "sino que lo trató como una madre, le habló al oído, le dijo palabras lindas".

Tomás fue auxiliado por una pareja de chilenos.

"Ya cuando Tomás esté bien, la idea es ir a visitarlos para que ella lo conozca en otro contexto", prometió. "Si una es mamá, como esta mujer chilena que tiene tres hijos, entiende lo que es haber estado con Tomás no sólo ayudándolo a respirar sino conteniéndolo".