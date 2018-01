Premeditación: la pista del celular de Nahir que podría llevarla a cadena perpetua

Después de que Nahir Galarza ampliara su declaración indagatoria y brindara nuevos y cuestionados detalles de lo que, según ella, ocurrió en la madrugada en la que asesinó de dos disparos a Fernando Pastorizzo; ahora la investigación se centra en el peritaje de su teléfono celular. La pista que podría llevarla a cadena perpetua.

Los primeros resultados arrojados fueron contundentes a la hora de establecer el vínculo que la confesa asesina mantenía con el joven de 20 años; se mandaron más de 104 mil mensajes y llamados telefónicos durante el 2017. Teniendo en cuenta que Pastorizzo murió el 29 de diciembre, el promedio diario es intenso: 343 mensajes, un promedio de 14 por hora.

El tenor de las conversaciones evidencia una relación conflictiva aunque, según el fiscal, sin pruebas que permitan confirmar la versión de Nahir sobre la presunta violencia de género de Fernando hacia ella.

El video que muestra a Nahir abandonar la escena del crimen: "Sí, soy yo"

"En ningún mensaje, hasta ahora, aparece esto que ella dice de 'me pegaste, me lesionaste, me lastimaste o similar'", detalló Sergio Rondoni Caffa, que no descartó que antes de fines de febrero la causa se eleve a juicio oral. "Sí estoy viendo que había una relación de pareja a raíz de cuestiones concretas que se están analizando", señaló.

Así encontraron el cuerpo de Fernando en la madrugada del viernes 29 de diciembre.

Con el peritaje del teléfono de Fernando todavía pendiente, dado que los investigadores no cuentan con la tecnología para desencriptarlo, los ojos de la querella se clavaron en un detalle que podría elevar la carátula de la causa y sumar premeditación y alevosía; algo que elevaría la condena a cadena perpetua.

"Me quieren ver llorar, pero no me van a doblegar -aseguró Nahir desde la cárcel-

Según Rubén Virué, abogado que representa a la madre de Fernando, Silvia Mantegazza; Nahir desactivó la ubicación de su celular siete horas antes de encontrarse con Fernando y diez antes de efectuar los dos disparos que terminaron con la vida de su novio. La fecha de muerte, según consta en el expediente, es a las 5.15 de la mañana.

Los chats de Fernando a sus amigos: "Me cagó a palos"

"Continuaremos analizando los mensajes intercambiados en las últimas horas para ver si esto respondía a un plan premeditado como suponemos. También otro elemento que contribuye a esta hipótesis es que el celular iPhone de ella, la función de ubicación por GPS fue desactivada el día 28 a las 19:15 aproximadamente. O sea, escasas horas antes del hecho", precisó el letrado.

Permanece detenida desde la noche del 29 de diciembre en la que confesó el crimen.

¿Por qué Nahir desactivó la geolocalización de su teléfono? ¿Se trató de una maniobra para cubrirse y evitar que, en una investigación posterior, la Justicia podría establecer que se encontraba en la escena del crimen al momento del homicidio? ¿Era frecuente que desactivara el GPS o lo hizo justo la noche previa en la que asesinó a Fernando?

El testimonio de un amigo de Fernando: "Nahir lo volvía loco"

“Los días previos estuvo activo, por lo menos desde la fecha de Navidad que es lo que se revisó”, explicó Virué. “Lo que todavía no surge claramente es si esto obedeció a una eliminación de historial de ubicaciones o si directamente fue la desactivación”, detalló.

Fernando junto a su papá, Gustavo.

“Esto podría ser parte de la premeditación, que si bien como tal no está incluida como un

calificante

de

homicifio

en nuestro Código, sí puede ser un elemento que se integre en lo que es la alevosía”, anticipó.

Este se torna en un dato clave para la querella, que busca demostrar que la joven planificó el homicidio.