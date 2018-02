“¿Qué pasó?”: el actuado diálogo entre Nahir y la mamá de Fernando

La mañana del viernes 29 de diciembre, Silvia Mantegazza tomaba unos mates en su trabajo. De pronto, uno de sus compañeros le dijo que la buscaba la Policía. Eran las ocho de la mañana, habían pasado tres horas del bestial homicidio de su hijo, Fernando Pastorrizo; cuando los efectivos le dijeron que lo habían encontrado muerto. Cómo fue el diálogo con la ahora confesa autora del crimen, Nahir Galarza.

Nahir, esposada, luego de confesar el homicidio de Fernando.

“Salí bromeando, pensé: ‘Uy, qué hice ahora que me mandan de a tres’. Pero cuando les vi la cara me callé la boca, porque vi que tenían el rostro serio, que no era una broma”, reconoció la mujer en diálogo con el diario El Día de Gualeguaychú.

Silvia, la mamá de Fernando, fue quien le dijo a Nahir que habían encontrado el cuerpo.

Lo primero que pensó fue que Fernando “estaba preso”. “Me pidieron un lugar para hablar en privado y me dijeron que lo habían encontrado muerto. Ahí se me vino el mundo abajo. Después me dijeron que había sido asesinado. ‘Lo encontramos con dos balazos, uno en la espalda y uno en el pecho’, me dijeron. Y yo les dije: ‘Fue una ejecución’”, recordó.

Así abandonaba Nahir la escena del crimen

Esta es la primera vez que Silvia abandona su estricto bajo perfil y cuenta su verdad. Lo hizo ante el periodista local Carlos Riera, a quien le abrió las puertas de su casa. La misma en la que vivía Fernando y a la que Nahir había visitado en reducidas ocasiones: “Nunca la quiso traer acá como novia”.

Fernando fue asesinado por Nahir días antes de cumplir 21 años.

Silvia ahora se enfrentaba a las preguntas de los investigadores, quienes intentaban armar el cuadro y buscar rápido a un sospechoso. “Me empezaron a preguntar si yo tenía algún enemigo, si conocía a alguna novia. Ahí les dije que hace mucho que tiene una relación con una chica y que anoche fue a verla”, detalló.

La última foto pública de Nahir y Fernando. Fue tomada dentro de la casa de los Galarza.

“Me preguntaron si tenía algún contacto y la llamé delante de ellos. Estaba dormida aparentemente”, recordó. Eran casi las nueve de la mañana. Habían pasado ya cuatro horas desde el asesinato. Nahir se encontraba en la casa de sus padres, ubicada a 20 cuadras del lugar en el que había rematado a Fernando.

La conversación en la que la madre de Fernando le cuenta a Nahir sobre el asesinato

“¿Fernando estuvo anoche con vos?”, le preguntó sin rodeos a Nahir. “Empezó a titubear y me respondió: ‘Sí, estuvo anoche conmigo’”. La siguiente pregunta fue concreta: a qué hora Fernando había abandonado su casa. “Eh, no sé”, esquivó Galarza, quien todavía simulaba no saber qué había sucedido.

Los padres de Nahir intentaron desestimar la relación ante los medios.

Ese fue el momento en el que la joven se pisó. “¿Por qué?”, preguntó. “Por nada”, respondió Silvia, quien recordó que Nahir comenzó a insistir y cambió su tono de voz: “Me empezó a preguntar: ‘¿Por qué? ¿Por qué me preguntás?’”.

La mamá de Fernando intentó esquivar la noticia en todo momento. “Por nada, simplemente quería saber si Fernando estuvo con vos”, reforzó. Pero Nahir insistía: “Pero, ¿por qué me estás preguntando esto?”. Y ahí, Silvia se quebró: “Le dije que estaba con la Policía y que me acababan de decir que a Fernando lo encontraron muerto. Fue lo único que le dije. No le dije ni cómo, ni nada”.

Fotos del viaje familiar de los Galarza a Brasil al que fue invitado Fernando.

“Se hizo la artista. Le dije: ‘Confirmame tu apellido’. Aunque yo sabía que era Galarza, era para que lo escuche la Policía”, advirtió. Luego, le anticipó a Nahir que seguramente la iban a citar: “Le voy a pasar tu teléfono a la Policía y seguro te van a llamar porque fuiste una de las últimas que lo vio con vida”.

Imperturbable: así se mostró Nahir en la primera audiencia

Ese día,

Nahir

hizo dos declaraciones. La primera, por la mañana, en la que negó saber qué había pasado con Fernando

La siguiente, ya pasadas las once de la noche, en la que se quebró, confesó la autoría del crimen y entregó el arma homicida.

Y así fue.o si alguien tenía motivos para matarlo.