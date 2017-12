Quién es el ex profesor de la UBA denunciado por la violación de siete alumnas

"Si uno cuenta que estuvo con un escritor que lleva publicadas dos novelas, una antología de cuentos, y una obra de teatro.. lo que primero se imagina es un señor que frisa los 40 años (...) Es alto, delgado y promete...", inicia una nota de La Revista, en la que entrevistan a Leonardo Bugliani por el reestreno de su obra "El Divorcio de Fígaro". Es de 1995 pero recientemente compartió ese recuerdo en una de las dos cuentas que mantiene activas en Facebook. Es el docente de teatro denunciado por al menos siete ex alumnas.

La nota en la que lo presentan como una promesa.

En los últimos días publicó en la red social -como suele hacer- su participación en distintos eventos, cruces con famosos y menciones. Mientras tanto, un grupo de mujeres denunciaron que abusó de todas ellas y las sometió a rituales de una secta en su casa.

Leonardo se presenta en las redes como dramaturgo.

Se llama Leonardo Pablo Bugliani, tiene 46 años, y se lo reconoce por su trabajo como escritor y dramaturgo. En las imágenes que comparte en sus redes se muestra con personalidades de la política o con poder, como Federico Pinedo, Julio Bárbaro y alguien de las fuerzas de seguridad. En uno de los perfiles se presenta como Director del Laboratorio Cultural en FCE -Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

También menciona que Juan María Muscari dirigió una de sus obras y hasta la actriz uruguaya -ya fallecida- China Zorrilla fue la protagonista de otra pieza teatral de su autoría.

Bugliani resenta el espacio "Ágora Cultural. Arte para transformarte. Teatro interdisciplinario. Creación y experimentación".

La foto junto a Julio Bárbaro.

En un evento de la embajada de Estados Unidos.

Tenía tres perfiles en Facebook y luego de las denuncias eliminó uno.

En su segundo perfil repasa sus tiempos como director de Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. “Cuando comencé mi gestión como director de Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en septiembre de 1994, la actividad cultural existente se limitaba a unos conciertos de guitarra anuales, en número de tres. En menos de tres meses de iniciar la gestión, teníamos conciertos, talleres, exposiciones, etc y, al año, inauguramos el Centro Cultural de Ciencias Económicas (UBA) hoy llamado Sabato”, escribe y suma otros posteos similares para repasar sus antecedentes laborales.

Una de sus últimas publicaciones en Facebook.

En la web de ese Centro se puede rastrear todavía una actividad desarrollada por Bugliani: “Martes 22 de marzo de 2016. #AlSabatoEnOjotas2016. ESTAMOS GANANDO.

Sobre esto, Diego Berardi, director del Centro Cultural Sabato, negó a Página12 que Bugliani sea fundador del espacio. También negó que dirija el Laboratorio Cultural, que además, dijo, ya no existe. “Cuando llegué a la gestión, hace dos años, él ya estaba acá. El no daba talleres, conformaba un elenco para una obra de teatro”, dijo y sumó que el año pasado una madre de una alumna denunció hechos de acoso y abuso por parte del docente. La Facultad decidió despedirlo. No se inició un sumario o investigación interna. Según explicó la autoridad, tenía un contrato de locación de servicios y no correspondía.

Por otro lado, Berardi asumió que hablaron y notó que al momento de responder, el docente titubeó y sus explicaciones no eran claras. Ahora son siete las mujeres que lo acusan y podrían ser más.

Por su curso, pasaron decenas de personas durante estos años. Todo comenzó casi tres años atrás, cuando ellas tenían 17 años y él, 44. Según relató Martina C., una de las víctimas del profesor, a través de las redes sociales, tuvo que enfrentar una historia de “manipulación y violación, dentro de una secta manejada por un psicópata”.

En su descargo, la mujer, que decidió contar la pesadilla que sufrió en manos de Bugliani, explicó que el denunciado profesor utilizaba un discurso de “liberación espiritual” para abusar psicológica y sexualmente a las estudiantes de su taller de teatro en la UBA.

“Tres años atrás esto me habría parecido un delirio. Dos años atrás ya estaba demasiado atrapada para ver la red. La voz de mi deseo y mi voluntad estaba silenciada adentro mío, él había tomado todo mi cerebro”, describió Martina, en un extenso descargo en su cuenta de Facebook.

Parte de la publicación de la joven denunciante.

Y agregó: “Un año y medio atrás me escapé como acto de supervivencia, porque mis ganas de vivir y ser feliz fueron más fuertes que toda la caca que esa persona había metido en mi cabeza y marcado en mi cuerpo. Me reencontré con mis compañeras y empezamos a empoderarnos juntas. 6 meses atrás hicimos la denuncia en la UFEM (fiscalía especializada en violencia de género)”.

A Bugliani le allanaron la casa y establecieron una orden de restricción con las siete mujeres que decidieron denunciarlo, mientras que la causa aún se mantiene en proceso de investigación. “Hoy esta nota significa que no me callo más, que lo personal es político, que el patriarcado tiene formas sofisticadas de oprimir y hay que desmantelarlas todas”, manifestó la víctima.

En diálogo con BigBang, agregó que la Justicia está investigando si los elementos encontrados en su propiedad podrían ser evidencia reveladora para la causa. "Hay material informático secuestrado que está siendo evaluado. Se debe esperar los resultados del allanamiento", dijo.

Para la joven, hay muchas adolescentes que corren serio riesgo de caer en manos de Bugliani. “Hay muchos tipos hijos de la mierda que se creen con derecho a dominar tu vida y absorber toda tu energía vital para su propia satisfacción. “Sí, existen adultos que crean sectas complejas donde abusan de menores”, detalló, ya sin miedo, la joven estudiante.

Según sus propias palabras, el profesor daba discursos de “espiritualidad sofisticada” para violar sexualmente a sus estudiantes. “Esto sucede y es tiempo de que se hable, ya. Para prevenir, para que todo el mundo sepa quién es este tipo, Leonardo Bugliani. Para que no le pase a ninguna más. Por favor, les pido que difundan lo más que puedan”, implora.

Para peor, Bugliani -según las denunciantes- no estaba solo. Contaba con más hombres captados para replicar sus rituales.

Es más, uno de los miembros fue el que invitó a su novia a participar, autorizando a Bugliani a abusar de ella. Ellos también fueron manipulados y eran testigos de los ataques sexuales que sufrían las jóvenes.

Repasa sus antecedentes profesionales.

Según los relatos que trascendieron, el dramaturgo les decía que debían desvirgar a mujeres y que si sentían algún tipo de afecto debían hacer un vínculo sexual con quien sea. "Ellos están capturados, no tiene sentido hablar porque sería lo mismo que hablar con Leonardo", lanzó la joven denunciante. La pesadilla que vivieron comienza a salir a la luz y es el comienzo. El terror se mantiene porque podrían haber más grupos, con más mujeres engañadas y abusadas.

*Si sufrís o conocés que alguien es víctima de violencia de cualquier tipo, comunicate los 365 del año, las 24hs al *144.