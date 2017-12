Quíntuple asesinato: un agente penitenciario mató a su ex y a toda la familia de ella

El autor de la ya bautizada como masacre del barrio Alfonso, en Santa Fe, sería Facundo Solís. Se trata de un agente penitenciario, quien atacó a balazos a su ex pareja y a toda la familia de ésta.

Las víctimas fueron su ex suegra, su ex cuñada, su ex esposa, su hijastra y el novio de esta. Todos los disparos fueron efectuados directamente a la cabeza de cada una de las víctimas, quienes fallecieron en el momento. Además, uno de los sobrinos de la mujer resultó también herido y permanece internado.

Los crímenes ocurrieron en el barrio Alfonso, de Santa Fe. Foto Diario El Litoral.

Según indicó el diario Uno de Santa Fe, el hecho ocurrió antes de las 15, cuando el atacante llegó del trabajo, y fue hasta la casa de su ex mujer, Mariela. Allí, mantuvo una discusión con ella, y con su arma reglamentaria, la asesinó de un balazo.

Después, se dirigió hacia la casa contigua, donde vivían la mamá y la hermana de Mariela, y allí atacó también a la familia de su ex pareja.

Ante la terrible situación, los vecinos llamaron al 911, y rápidamente, la policía se presentó en el lugar, junto con tres ambulancias. Sin embargo, ya era muy tarde para la asistencia, ya que las 5 personas atacadas fallecieron en el lugar.

El hermano de Mariela, explicó en diálogo con TN que su hermana ya había denunciado a Solís en dos oportunidades. La primera vez había sido hace un año, y la segunda, a principios de diciembre.

"Vino antes, se llevó a los dos chicos, de 9 y 5 años, y después volvió porque cuando ella llegó de trabajar la asesinó en la vereda, a mi otra hermana en su casa, y así fue casa por casa. La violencia hace rato que él la ejercía, pero la justicia nunca actuó, nunca hizo nada, al contrario el continuaba con amenaza y golpes", aseguró.

Conmocionado, también dijo que el hecho podría haber sido evitado, pero que lamentablemente, la policía nunca actuó. "Mi hermana no tenia botón de pánico, pero él no se podía acercar a menos de 100 metros. Él tenia una denuncia hace ya un año, y hace menos de un mes le volvió a hacer una denuncia porque la volvió a golpear", dijo por último.

Foto de apertura: Diario El Litoral.