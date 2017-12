Rosacruz: el símbolo místico que usaba el violador de la UBA para subyugar alumnas

El término "rosacruz" se refiere originalmente a una legendaria orden secreta fundada en el siglo XVII. Los símbolos asociados generalmente a la "rosacruz" suelen estar compuestos por diferentes combinaciones de una o más rosas decorando una cruz.

Leonardo Bugliani, el ex docente de teatro denunciado de haber abusado sexualmente de al menos siete ex alumnas compartió una imagen en una de sus redes sociales en la que la "rosacruz" forma parte.

La rosacruz del ex docente.

Se trata de una imagen con elementos egipcios. En la misma se ve una columna, tres pirámides, esfinges y unos grabados.

En algunos casos se usa una cruz envuelta por una corona de rosas; se suman triángulos o estrellas. El dramaturgo eligió una imagen en la que aparece la "rosacruz" sobre un triángulo y un círculo.

Según distintas publicaciones dedicadas al análisis de esta simbología, mantener la imagen de la flor sobre la cruz es una manera de mantener el hilo conductor en lo más íntimo y sagrado de cada uno. Lo vinculan al estado de consciencia que conecta con la Escuela Interna, que tiene como objetivo llegar a la Consciencia Universal misma. Con el mensaje transmitía que era posible sanar, y así, entre ejercicios y ritos, el ex docente habría cometido los distintos abusos.

Bugliani tiene 46 años.

El ex docente representaba el espacio "Ágora Cultural. Arte para transformarte. Teatro interdisciplinario. Creación y experimentación". El nombre del curso combinaba la actuación como parte de proceso de transformación interna.

Según las denunciantes, Bugliani manipulaba a los alumnos para captar más integrantes. Los varones seguían sus pensamiento y las mujeres, en distintos rituales, eran tratadas como objetos sexuales. Pero no sólo eso. También eran violadas y víctimas de todo tipo de abusos.

Todo comenzó casi tres años atrás, cuando ellas tenían 17 años y él, 44. Según relató una de las víctimas enfrentó una situación de “manipulación y violación, dentro de una secta manejada por un psicópata”.

Parte de la denuncia de una de las víctimas.

“Hay muchos tipos hijos de la mierda que se creen con derecho a dominar tu vida y absorber toda tu energía vital para su propia satisfacción. “Sí, existen adultos que crean sectas complejas donde abusan de menores”, detalló, ya sin miedo, la joven estudiante.

El hecho se dio a conocer porque una de las jóvenes se animó a contar el calvario que vivió. Lo hizo mediante una publicación en Facebook. Ayer, otra de las víctimas brindó su testimonio y aseguró que "hubo violaciones" y que le fue muy difícil poder escapar del mundo siniestro en el que el profesor la había metido.

"Era un espacio vivencial en el cual él planteaba un espacio de debate donde lo que hacía era bajarte línea con la cosmovisión que él tenía y sus creencias existenciales de que todos vivimos en una 'matrix' y había que despertar de eso", explicó en diálogo con Reynaldo Sietecase en "Radio Con vos".

BigBang conversó con una de las jóvenes denunciantes. La charla era fluida hasta que la víctima fue consultada sobre si la imagen arriba publicada de la "rosacruz" había sido parte de alguno de los encuentros espirituales. Allí dejó de hablar. Todo se resumió al silencio.

SU PERFIL EN LAS REDES

En los últimos días, Bugliani publicó en la red social -como suele hacer- su participación en distintos eventos, cruces con famosos y menciones. Mientras tanto, un grupo de mujeres denunciaron que abusó de todas ellas y las sometió a rituales de una secta en su casa.

Leonardo se presenta en las redes como dramaturgo.

Bugliani tiene 46 años, y se lo reconoce por su trabajo como escritor y dramaturgo. En las imágenes que comparte en sus redes se muestra con personalidades de la política o con poder, como Federico Pinedo, Julio Bárbaro y alguien de las fuerzas de seguridad. En uno de los perfiles se presenta como Director del Laboratorio Cultural en FCE -Facultad de Ciencias Económicas (UBA).

También menciona que José María Muscari dirigió una de sus obras y hasta la actriz uruguaya -ya fallecida- China Zorrilla fue la protagonista de otra pieza teatral de su autoría.

La foto junto a Julio Bárbaro.

En un evento de la embajada de Estados Unidos.

Tenía tres perfiles en Facebook y luego de las denuncias eliminó uno.

En su segundo perfil repasa sus tiempos como director de Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. “Cuando comencé mi gestión como director de Cultura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en septiembre de 1994, la actividad cultural existente se limitaba a unos conciertos de guitarra anuales. En menos de tres meses de iniciar la gestión, teníamos conciertos, talleres, exposiciones, etc y, al año, inauguramos el Centro Cultural de Ciencias Económicas (UBA) hoy llamado Sabato”, escribe y suma otros posteos similares para repasar sus antecedentes laborales.

Una de sus últimas publicaciones en Facebook.

En la web de ese Centro se puede rastrear todavía una actividad desarrollada por Bugliani: “Martes 22 de marzo de 2016. #AlSabatoEnOjotas2016. ESTAMOS GANANDO.

Sobre esto, Diego Berardi, director del Centro Cultural Sabato, negó a Página12 que Bugliani sea fundador del espacio. También negó que dirija el Laboratorio Cultural, que además, dijo, ya no existe. “Cuando llegué a la gestión, hace dos años, él ya estaba acá. El no daba talleres, conformaba un elenco para una obra de teatro”, dijo y agregó que el año pasado una madre de una alumna denunció hechos de acoso y abuso por parte del docente. La Facultad decidió despedirlo. No se inició un sumario o investigación interna. Según explicó la autoridad, tenía un contrato de locación de servicios y no correspondía.

Por otro lado, Berardi asumió que hablaron y notó que al momento de responder, el docente titubeó y sus explicaciones no eran claras. Ahora son siete las mujeres que lo acusan y podrían ser más. Por ese motivo a Bugliani le allanaron la casa y establecieron una orden de restricción para que no se acerque a las jóvenes que lo denunciaron.

En diálogo con BigBang, agregó que la Justicia está investigando si los elementos encontrados en su propiedad podrían ser evidencia reveladora para la causa. "Hay material informático secuestrado que está siendo evaluado. Se debe esperar los resultados del allanamiento", dijo.

Para la joven, hay muchas adolescentes que corren serio riesgo de caer en manos de Bugliani.

Repasa sus antecedentes profesionales.

Según sus propias palabras, el profesor daba discursos de “espiritualidad sofisticada” para violar sexualmente a sus estudiantes. “Esto sucede y es tiempo de que se hable, ya. Para prevenir, para que todo el mundo sepa quién es este tipo, Leonardo Bugliani. Para que no le pase a ninguna más. Por favor, les pido que difundan lo más que puedan”, implora.

Para peor, Bugliani -según las denunciantes- no estaba solo. Contaba con más hombres captados para replicar sus rituales.

Es más, uno de los miembros fue el que invitó a su novia a participar, autorizando a Bugliani a abusar de ella. Ellos también fueron manipulados y eran testigos de los ataques sexuales que sufrían las jóvenes.

Según los relatos que trascendieron, el dramaturgo les decía que debían desvirgar a mujeres y que si sentían algún tipo de afecto debían hacer un vínculo sexual con quien sea. "Ellos están capturados, no tiene sentido hablar porque sería lo mismo que hablar con Leonardo", lanzó la joven denunciante. La pesadilla que vivieron comienza a salir a la luz y es el comienzo. El terror se mantiene porque podrían haber más grupos, con más mujeres engañadas y abusadas.

*Si sufrís o conocés que alguien es víctima de violencia de cualquier tipo, comunicate los 365 del año, las 24hs al *144.