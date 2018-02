Tommy, de Superuva: "Se esconden tras la bandera de la anarquía para robar y matar"

Tommy Gunn todavía no puede creer lo que le ocurrió ayer. El baterista de su banda y su amigo Juan Ledesma fuera asesinado a puñaladas a la salida de un boliche de Quilmes. Ocurrió tras una discusión donde una persona intentó agredir y amenazó a otro integrante del grupo. El atacante está prófugo y según el guitarrista de Superuva, este tipo de ataques están organizados y son frecuentes.

Juan se había sumado a la banda hace un año y medio.

"Hay un grupo de personas que se dedica a ir a los recitales para robar, causar molestias, motivar el caos. No digo que son los mismos que asesinaron y golpearon a Juan estuvieron haciendo lo mismo en otros recitales pero estuve en show en los que vi que pasaron situaciones similares. Entran, golpean y roban. Acá incluso mataron a Juan", comienza su diálogo con BigBang, en referencia a la pérdida de su compañero de banda y amigo.

Según la Policía bonaerense el atacante fue identificado como Ariel Cristian Genez, de 32 años. Lo conocen como "el Largo", y cuenta con antecedentes por protagonizar incidentes en otros recitales.

-Se dijo que el agresor pertenecería a los "Obelos"¿Son de realizar ataques de este tipo en recitales?

-No digo que son estos mismos, ni que son todos los punks los que generan problemas, ni los que tengan cresta. Pero es cierto que hay personas que se esconden tras la bandera de la anarquia y revolución para robar, matar y eso no tiene nada de anarquía.

El presunto asesino fue identificado como Cristian Ariel Genez.

- ¿Qué decían los agresores al atacarlos?

-Nos gritaban cosas como que teníamos plata, que somos capitalistas y no sé qué más. Pero además de que no es así, digo, si te las bancás tanto, andá con los que están arriba nuestro y peleá ahí. Las bandas como Superuva no ganamos guita, lo hacemos porque nos gusta. Con suerte cuando llenamos un estadio podemos hacer una diferencia. A veces se confunden las cosas, pero dedicarse a la música no significa que tengas dinero o que vivas de eso.

-¿Los integrantes de la banda tienen otros empleos?

-Ninguno vivía de la banda. Todos trabajamos además de tocar los fines de semana. Juan, por ejemplo, era tatuador. Logró tener su estudio hace unos años. Yo tengo varias bandas y también hago grabaciones. El resto de los chicos también.

-¿Estos ataques son frecuentes?

-Diría que si y noto que pasa mucho por zona sur: Avellaneda, Quilmes, Don Bosco, entre otros. En menor medida ocurre en Capital Federal. Sucede que aquí hubo una muerte. Pero en la cuenta de Facebook del agresor había una publicación anunciando que tocaban dos bandas en un lugar de Capital y opinaban algunos seguidores para ir a atacar a esos grupos y romper todo por ser capitalistas.

La captura a la que se refiere Tommy.

-¿Son grupos reducidos?

Acá eran 5 o 6 pegándole a Juan, pero los conocemos, no sabemos de donde son ni nada de ellos. Pero utilizar la bandera para reclutar a más chicos y jóvenes que quizás llegan por el gusto musical, y luego les meten ideales en la cabeza que no tienen sentido

- ¿Cómo sigue la investigación por la muerte de Juan?

-Estamos esperando novedades. Por el momento sigue prófugo y queremos que lo detengan. Además de asesinar, se llevaron él y sus amigos algunas de las pertenencias de Juan, parte de la bateria, el dinero del cantante y documentos. Queremos que esto se detenga y no haya más muertos.

Juan tenía 38 años y era tatuador.

Quebrado por el dolor, Tommy aún no terminar de comprender la magnitud de la pérdida dijo que todo el ataque y la muerte de Juan fue como una tormenta.

"Recién ayer por la noche, luego de estar todo el día en la comisaría caí y fue terrible. Todo pasó tan rápido y a la vez no supimos que hacer. Fue como una tormenta, un tornado que entró y se llevó todo. Es un dolor muy grande. Juan era la alegría, vivía con sus padres y hermanos, para todos nosotros, y ya se nota su ausencia", sumó.

Para colaborar con la familia, la banda junto a otras agrupaciones organizan un festival solidario para que la recaudación de dinero ayude a los padres de Juan a enfrentar los gastos. El evento será difundido mediante las redes sociales de la banda, que seguirá reclamando justicia hasta que se detenga y condene a los responsables de este cruel crimen.