Un femicidio que sacudió al país: hace 30 años, Carlos Monzón mató a Alicia Muñiz

El cuerpo de Alicia Muñiz quedó tendido en un patio interno de la casa ubicada en la calle Pedro Zanni al 1500 de Mar del Plata. Instantes antes, el ex campeón de boxeo del mundo, Carlos Monzón, la había estrangulado y arrojado al vacío, tras una fuerte discusión que derivó en el femicidio que conmovió a gran parte de la sociedad. Hoy se cumplen treinta años de uno de los crímenes de género más emblemáticos de la historia reciente argentina.

Todo ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana del 14 de febrero de 1988. Muñiz y Monzón habían pasado una noche rodeados de amigos, que luego describieron el vínculo entre ellos como “frío y distante”. Estaban distanciados hacía tiempo, y una confidente Muñiz relató después que la joven de 32 años había presentado una denuncia por violencia y acoso.

En las horas previas al crimen, la modelo uruguaya le reprochó a Monzón que le mezquinaba la cuota alimentaria por el hijo de ambos, Maximiliano, que en la madrugada del femicidio tenía seis años y se encontraba durmiendo en una habitación de la casa del barrio marplatense de La Florida. Fue en ese momento que el ex pugilista comenzó a golpearla. Cuando la arrojó al vacío, Muñiz ya había muerto, producto del estrangulamiento.

Alicia Muñiz junto al ex boxeador Carlos Monzón.

La pericia determinó luego que por el impacto tras la caída, el cuerpo presentaba múltiples fracturas en el cráneo, una lesión en el codo derecho y una fractura en la rótula izquierda. Muñiz quedó tendida en un patio interno de la propiedad de Mar del Plata en la que habían pasado casi toda la temporada. La cruda imagen del cuerpo sin vida de la modelo fue tapa de diarios y revistas las siguientes semanas.

Instantes después de arrojarla al vacío, Monzón gritaba “Alicia se mató, Alicia se murió”. Rafael Báez, “el cartonero”, declaró haber visto cómo el ex campeón de boxeo golpeaba y estrangulaba a Muñiz “mientras ella pataleaba como una gata”. A pesar de que recorrió innumerables medios de comunicación contando su versión, no logró convencer al tribunal, que luego lo procesó por falso testimonio. “Yo vi cuando la agarró y se la puso al hombro como una bolsa de papas y la tiró por el balcón”, lanzó en el juicio.

Muñiz fue asesinada hace treinta años.

Muñiz fue enterrada en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita el 17 de febrero. Lo que siguió luego tampoco fue sencillo. El juicio comenzó recién un año y medio después, en junio de 1989. Monzón fue condenado a once años de prisión siete días después, el 3 de julio. “No se le notaba demasiada preocupación por lo que había pasado”, relató en 2013 el fiscal Carlos Pelliza durante una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata.

Sin embargo, Monzón se encontraba detenido con prisión preventiva desde mayo de 1988. A pesar de haberlo condenado, el tribunal que juzgó al ex boxeador no consideró que hubiera “agravante por el vínculo”, debido a que no estaba formalmente casado con la modelo uruguaya.

En aquel entonces parte de la prensa respaldó la versión del ex boxeador, que indicaba que se había tratado de un accidente. Sin embargo, las denuncias que tenía en su contra Monzón no eran menores: su primera esposa y la propia Susana Giménez lo habían acusado por violencia de género.

Carlos Monzón fue condenado a once años de cárcel.

Sin ir más lejos, una organizadora de eventos de Punta del Este, Beba Lorena, relató tras el femicidio que unos meses antes había conocido a Muñiz, quien le había narrado que tras la separación había tenido problemas por la cuota alimentaria del hijo. “Me dijo que había hecho una denuncia en la comisaría de Villa Urquiza porque él la acosaba, iba a la madrugada a la casa y golpeaba la puerta, la llamaba a cualquier hora, la perseguía”, reveló en 1988 a la revista Gente.