Un horror: un agente penitenciario atropelló borracho a dos jóvenes, una falleció

El martes a la noche, dos jóvenes fueron brutalmente embestidas por Ángel Hugo Vega, un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que manejaba borracho con su auto por la localidad de Marcos Paz. Las chicas iban en una moto, y tras el impacto, una de ellas perdió la vida.

Martina Pérez falleció luego de ser atropellada por un agente penitenciario.

El hecho ocurrió a la medianoche, luego de que el Chevrolet Celta de Vega impactara contra la moto en la que iban las jóvenes, quienes circulaban por la esquina del Acceso Zabala y la calle Paraná al momento del accidente.

En el choque, murió en el acto Martina Pérez, de 19 años, mientras que su amiga, Camila Pereyra, fue trasladada al hospital Hector Dagnilo, cercano al lugar del choque, donde aún permanece internada en terapia intensiva por una fractura en su cráneo.

Camila Pereyra está internada y lucha por su vida.

Ante el impacto, Pereyra cayó en un zanjón, y allí, fue asistida por un grupo de trabajadores que salían de una fábrica, quienes fueron los encargados de llamar a la ambulancia que luego trasladó a la chica de 21 años hacia el centro médico.

El accidente ocurrió el martes a la noche.

Después del accidente, el padre de Camila aseguró que Vega "estaba totalmente alcoholizado, no podía hablar, no podía pararse. Decía 'yo no fui, no hice nada', no estaba en sí", y dijo que no entiende cómo el conductor aún no está detenido por lo que hizo.

El fiscal que lleva adelante la causa, Héctor Zunino, de la UFI 4 de la localidad de Mercedes, aseguró en diálogo con Télam que el agente penitenciario "conducía en estado de ebriedad y se cruzó de carril", y que por ese motivo, se lo imputó por el delito de "homicido culposo agravado".

Sin embargo, Zunino aclaró también que todavía resta "el informe de alcoholemia que determine el porcentaje de alcohol en sangre del conductor y las pericias respecto de la velocidad en la que iba el vehículo".

El Servicio Penitenciario Federal confirmó que el agente fue desplazado de su cargo momentáneamente.

En cuanto a la situación de Hugo Vega, la Dirección del SPF emitió hoy un comunicado en el que se asegura que luego de haber sido atendido por un médico, el agente permanece en libertad aunque se encuentra suspendido de su puesto de manera preventiva, hasta que se aclare la situación.

Por último, el texto señala que en el momento del siniestro, Vega "no se encontraba prestando servicios ni tampoco transitaba desde o hacia su trabajo", sino que "circulaba en su automóvil particular, en un acto individual y meramente personal".