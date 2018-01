"Un pibe muy querido": cómo era Miguel, el carnicero asesinado en Palermo

Una carnicería ubicada en Arévalo 1483, en el barrio de Palermo, fue escenario de un violento crimen en la tarde del sábado cuando dos delincuentes mataron a un empleado en un supuesto intento de robo.

La carnicería que fue escenario del crimen.

El hecho fue descubierto por un cliente, quien intentó asistirlo llamando al SAME. Los homicidas habrían huido en un automóvil donde los esperaba un cómplice.

La víctima, Miguel Ángel Rodríguez, recibió dos disparos de un arma calibre 22. "No sé si no les quiso dar lo que había en la caja o si para que no se lleven nada reacciono mal", comentó el dueño del local en diálogo con la prensa, señalando que el grueso de la recaudación había sido retirado al mediodía, por lo cual había poco dinero en la caja al momento del robo.

"Un pibe muy querido"

"Tengo un dolor bárbaro por el chico que era muy compañero, muy amigo, íbamos a todos lados juntos, lo voy a sentir mucho", agregó. "Era un pibe muy querido en el barrio".

El dueño de la carnicería describió a Rodríguez como "un pibe muy querido".

De acuerdo al comerciante, Rodríguez vivía solo y trabajaba hace un año en la carnicería para sumar ingresos a la pensión que cobraba. "Ojalá haya justicia por la familia, a la que puse todo a su disposición, y por mí mismo para quedarme tranquilo", se lamentó.

La carnicería tiene cámaras de seguridad por lo cual es muy probable que los asesinos hayan quedado filmados. "Es la primera vez en diez años que entraron a robar, pero acá un sábado a la tarde es tierra de nadie", comentó el dueño.