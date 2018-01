Una familiar de Nahir le soltó la mano y defendió a Fernando

Después de que la defensa de Nahir Galarza intentara instalar que Fernando Pastorizzo ejercía violencia de género y era violento, una familiar de la confesa asesina rompió el silencio y salió a defender a la víctima: “Era excelente y muy educado”.

La sonrisa parcial de Nahir tras ampliar su declaración.

Aunque no quiso revelar su identidad para evitar reproches o represalias, la mujer dialogó con el diario El Día y brindó detalles de cómo era en verdad el vínculo que mantuvieron “entre idas y vueltas” durante cinco años Nahir y Fernando.

Así abandonaba Nahir la escena del crimen

“Como persona era excelente, otra cosa no puedo decir”, resistió la mujer, en alusión a la personalidad del joven asesinado. Además, desestimó el “nulo vínculo” que el padre aseguró haber mantenido con Fernando al alegar que no sólo era el novio de la imputada, sino que además era conocido en la familia por ser uno de los mejores amigos de Juan, primo de Nahir.

Fernando Pastorizzo fue asesinado por Nahir días antes de cumplir 21 años.

Aunque la joven insiste en que Fernando la golpeaba y la agredía verbalmente, la mujer advirtió que ese tema nunca había estado sobre la mesa. “De eso nunca se habló, yo creía que era una relación normal. Nunca jamás me preguntó nada, ni me confesó nada”.

Los mensajes en los que Fernando aseguraba que Nahir lo había golpeado

Lo que sí reconoció es que en el último tiempo se habían peleado, tal como advirtieron los últimos mensajes que Fernando le envió a Nahir antes del asesinato. “Estaban peleados, aunque se veían. Muchos novios se pelean y se siguen viendo”.

Así apareció el cuerpo de Fernando Pastorrizo tras los disparos de Nahir.

Con respecto a la aparición de Jorge Zonzini como “manager mediático” de la imputada, la mujer fue lapidaria: “Me parece una payasada. No estoy de acuerdo con eso. No sé, ellos sabrán lo que hacen”.

Fría y distante: así estaba Nahir en la primera audiencia

¿Cómo se enteró del homicidio? “Por mi novio. Me dijo que habían matado a una persona, pero no sabía que era Fernando. No lo podía creer, hasta el día de hoy no puedo entender. Estamos todos mal, no entendemos. No sé por qué lo hizo, todavía no he podido procesar nada y ahora no quiero ver ni televisión ni leer nada”.

Los padres de Nahir le llevan todos los días comida a la Comisaría.

Por último, reconoció que no mantuvo contacto con los padres de Nahir desde que la joven confesó el homicidio: “No puedo ir a su casa, ni llamarlos. Es algo que hasta el día de hoy no puedo entender”.