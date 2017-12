Ambulancias y puestos de trabajo: qué se podría haber hecho con el "botín K"

Llovieron bolsos en monasterios y cajas fuertes escondidas en estatuas. Aparecieron cocineras, contadores y hasta jardineros con patrimonios injustificables. Se abrieron hoteles fantasmas cuyo rendimiento superó con creces al de las grandes cadenas internacionales. Cajas de seguridad cargadas de verdes.

De Vido y Cristina, ambos procesados por "asociación ilícita" en la causa que investiga Ercolini.

Las postales de la corrupción durante la administración kirchnerista se impusieron en la agenda mediática desde la salida del poder de Cristina Kirchner y la Justicia ahora determinará si la ex mandataria, junto con el resto de los investigados en la causa por el desvío de fondos de la obra pública, deberán devolverle al estado los 22.500 millones de pesos reclamados por la Dirección de Vialidad.

Se trata del dinero destinado a obras que, según la entidad, se desvió durante 2003 y 2015 sólo en la provincia de Santa Cruz. Fueron doce años en los que se esfumaron, en promedio, 5.821.917 pesos diarios; algo así como $242.579 por hora y $4.042 por minuto.

Qué se podría haber hecho con sólo una parte del "botín K"

La cifra cobra relevancia si se tiene en cuenta que un trabajador que cobra el sueldo mínimo que regirá a partir del primero de enero ($9.500) debería trabajar 2.684.210 meses para acumularla ; el equivalente a 223.684 años.

Con ese monto, el Estado podría haber comprado 16.071 ambulancias Mercedes-Benz Sprinter 415, equipadas con un módulo completo de emergencia. Se trata de los nuevos modelos utilizados por el SAME bonaerense, que cuenta sólo con 200 vehículos de este tipo.

Las ambulancias Sprinter del SAME.

El dinero desviado también podría haber pagado 39 obras como las del Bajo porteño , que unirá la Illia con la 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata; cuyo financiamiento le demandó al Gobierno unos 650 millones de dólares. También se podrían modernizar por completo 196 hospitales , si se tiene en cuenta que las refacciones en el Clínicas costaron 130 millones de dólares.

Con los "retornos" se podrían haber construido 212 kilómetros de subte o el equivalente a 51 metrobuses, si se tiene en cuenta que la última licitación para el metrobús marplatense alcanzó los 516 millones de pesos.

Así quedará el nuevo Hospital de Clínicas tras la obra.

También se podrían haber sacado de la pobreza a 1.700.000 argentinos de la pobreza, al menos por un mes , según el costo actualizado de la canasta en la Ciudad.

¿Cuántos empleados podrían haber percibido el salario mínimo por cuatro años? 4.660. Y, en caso de un fantasioso pago per cápita, cada argentino recibiría 581 pesos del "botín" K. Algo es algo.

En efecto, y según consigna el diario La Nación, el pedido fue realizado por el administrador de la entidad, Javier Iguacel, al juez federal Julián Ercolini. En su escrito, explicó que los acusados en la causa orquestaron un “plan criminal” para desviar fondos en favor de Austral Construcciones, Kank y Costilla; todas empresas de Báez, encargadas del 80 por ciento de las obras realizadas en Santa Cruz.

Cristina: "Hubo hechos de corrupción, pero yo no blanqueé plata"

Mientras que el fiscal Gerardo Pollicita ya solicitó la elevación a juicio oral, Ercolini deberá definir también si, además de la condena, los acusados deberán indemnizar al Estado. Entre quienes deberían hacerlo se encuentran no sólo la ex presidenta y Báez, sino también el Julio De Vido, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, y José López, ex secretario de Obras Públicas.